Meister Berlin: Acht Tore in der Lausitz bringen den Sieg

Weißwasser. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin schließen ihre Vorbereitung auf die Saison 2021/22 erfolgreich ab.

Die Eisbären gewinnen ihr letztes Testspiel vor dem Start der Gruppenphase der Champions Hockey League bei den Lausitzer Füchsen mit 8:1.

Die Berliner gingen im ersten Spielabschnitt durch einen Doppelschlag von Giovanni Fiore (11.) und Marcel Noebels (12.) sowie eines Treffers von Leo Pföderl (18./PP1) in Überzahl mit 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel verkürzte Breitkreuz (23./PP1) im Powerplay für die Gastgeber auf 1:3. Korbinian Geibel stellte jedoch mit seinem ersten Tor für die Eisbären den alten Vorsprung wieder her, den Kevin Clark (34.) auf 5:1 erhöhte. Leo Pföderl (53./PP1) erzielte im Schlussabschnitt seinen zweiten Treffer des Spiels und stellte auf 6:1 für die Berliner, Sebastian Streu (55.) erhöhte auf 7:1 für die Gäste. Kevin Clark (60.) sorgte in der letzten Spielminute für den 8:1-Endstand.

Am kommenden Wochenende starten die Berliner in die Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL). Am Freitag, den 27. August gastiert Tappara Tampere um 20:15 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Am Sonntag, den 29. August spielen die Eisbären in der heimischen Arena gegen Skellefteå AIK ihr zweites CHL-Gruppenspiel. Beginn dieser Partie ist um 17:05 Uhr. Zwischen diesen beiden Heimspielen wird am Samstag, 28. August von 14:00 – 18:00 Uhr die offizielle Saisoneröffnungsfeier der Eisbären auf dem Mercedes Platz stattfinden.

Serge Aubin: „Nach der harten Partie gestern, war es ein gutes Spiel von uns. Man hat gesehen, dass es heute das erste Vorbereitungsspiel für Weißwasser war. Die Chemie und das Zusammenspiel innerhalb unserer Mannschaft werden immer besser. Ich habe viel Positives gesehen, worauf wir aufbauen können. Unsere jungen Spieler haben viel Eiszeit bekommen und ein super Spiel gemacht.

Kevin Clark: „Ich bin mit dem Spiel zufrieden, unser Zusammenspiel wird immer besser. Es war von allen eine starke Leistung und unsere jungen Spieler haben gut gespielt. Sie verleihen unserem Kader eine Tiefe, die wir im Laufe der Saison brauchen werden. Die Siege in der Vorbereitung sind gut für unser Selbstvertrauen vor dem Start der Champions Hockey League.“

Korbinian Geibel: „Alle Spieler haben viel Eiszeit bekommen und eine gute Partie gespielt. Über mein erstes Tor für die Eisbären habe ich mich sehr gefreut. Für die Spiele in der Champions Hockey League sind wir gut vorbereitet. Es werden interessante Partien gegen Tampere und Skellefteå. Ich rechne uns gute Chancen aus.“

Endergebnis

Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

Aufstellungen

Lausitzer Füchse: Hungerecker (Velm) – Hanusch, Kuschel, Kania (A), Reiner, Baxmann (C), Raab – Quenneville, Reuß, Detig, Döring, Ritter (A), Rentsch, Müller, Garlent, Breitkreuz, Rämö, Mäkitalo – Trainer: Chris Straube

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka ab 29.) – Hördler (C), Ellis; Mik, Wissmann (A); Müller, Geibel – Noebels, Boychuk (A), Pföderl; White, Zengerle, Clark; Streu, Fiore; Roßmy, Wiederer, Després – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 10:05 – Fiore (Roßmy, Clark) – EQ

0:2 – 11:23 – Noebels (Boychuk, Hördler) – EQ

0:3 – 17:28 – Pföderl (Hördler, Noebels) – PP1

1:3 – 22:06 – Breitkreuz (Quenneville, Garlent) – PP1

1:4 – 27:18 – Geibel (Roßmy, White) – EQ

1:5 – 33:30 – Clark (White, Mik) – EQ

1:6 – 52:38 – Pföderl (Noebels) – PP1

1:7 – 54:21 – Streu (Roßmy, Wiederer) – EQ

1:8 – 59:17 – Clark (White) – EQ

Strafen

Lausitzer Füchse: 31 (2, 25, 4) Minuten

Eisbären Berlin: 29 (0, 27, 2) Minuten

Schiedsrichter Stephan Bauer, Seedo Janssen (Markus Paulick, Kenneth Englisch)

Zuschauer 1.611