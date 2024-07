â€žMeine Frau und ich sind begeistert, nach Straubing zurÃ¼ckzukehrenâ€œ – Travis St. Denis zurÃ¼ck bei den Straubing Tigers!

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers freuen sich, die Verpflichtung von Travis St. Denis bekannt zu geben, der in der kommenden Saison wieder die...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers freuen sich, die Verpflichtung von Travis St. Denis bekannt zu geben, der in der kommenden Saison wieder die Offensive des Teams verstärken wird.

Der kanadische Stürmer spielte bereits in den Saisons 2021-22 und 2022-23 erfolgreich für die Straubing Tigers und kehrt nach einer Spielzeit beim ERC Ingolstadt nun nach Straubing zurück.

Der 1,71 m große und 77 kg schwere Stürmer begann seine Profikarriere in Nordamerika, wo er in der AHL für die Bridgeport Sound Tigers und die Binghamton Devils auflief. Nach seinem Wechsel in die Deutsche Eishockey Liga im Jahr 2021 konnte er bei den Straubing Tigers sofort überzeugen. In seiner letzten Saison bei den Straubing Tigers erzielte St. Denis 49 Punkte, davon 22 Tore und 27 Assists in 55 Spielen.

„Beide Seiten waren mit dem Verlauf der vergangenen Saison nicht zufrieden. Daher können auch beide von dieser Veränderung profitieren. Wir bedanken uns bei Travis für seinen Einsatz im ERC-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan.

„Meine Frau und ich sind begeistert, nach Straubing zurückzukehren“, sagt St. Denis.

„Wir fühlen uns hier in der Gemeinschaft sehr wohl und haben während unserer ersten zwei Jahre hier viele wunderbare Menschen kennengelernt. Wir freuen uns darauf, alte Freunde wiederzusehen und natürlich auch neue Freundschaften zu schließen. Ich freue mich besonders darauf, wieder das Trikot der Straubing Tigers tragen zu dürfen. Spielzeit für Spielzeit beweist die gesamte Organisation, warum sie zu den Top-Teams der Liga gehört, und für mich als Spieler ist die Vorfreude riesig groß auf den Saison-Start.“

Jason Dunham, der Sportliche Leiter der Straubing Tigers, kommentiert die Rückkehr von

St. Denis: „Wir freuen uns sehr, dass Travis wieder zu uns zurückkommt. Er bringt viel Erfahrung und Qualität mit. Seine Fähigkeiten auf dem Eis und seine Führungsqualitäten sind genau das, was wir brauchen. Wir haben bereits zwei sehr erfolgreiche Spielzeiten erlebt und freuen uns mit ihm gemeinsam auf die kommende Zeit.“

St. Denis wird in der kommenden Saison erneut die Rückennummer 74 tragen.

