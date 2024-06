„Mein Ziel hat sich weiterhin nicht verändert. Ich möchte mit Kassel aufsteigen“ – Warum Louis Brune ein Huskie bleibt

Kassel. (PM Huskies) Auch in der nächsten Saison wird Stürmer Louis Brune für die Kassel Huskies auf Torejagd gehen. Für den 24-Jährigen wird es...

Der erstligaerfahrene Stürmer (104 DEL-Einsätze) wechselte zur vergangenen Saison aus Ingolstadt an die Fulda. Der 24-jährige Münchner erzielte in 44 Hauptrundenspielen 14 Punkte (8 Tore). In den Playoffs gelangen dem schnellen und kampfstarken Brune 11 Punkte (4 Tore) in 18 Spielen.

In seiner Jugend stand der gebürtige Münchener für den EV Landshut, den Iserlohner EC sowie schließlich die Jungadler Mannheim auf dem Eis. Der Durchbruch gelang ihm in der Saison 18/19, in welcher er mit der U20 der Adler DNL-Meister wurde und seine ersten Profispiele für die Adler in der DEL beziehungsweise per Förderlizenz für die Heilbronner Falken in der DEL2 absolvieren durfte. Auch in den beiden folgenden Saisons lief Brune für die Adler und Falken auf, bevor 2021 der Wechsel zum ERC Ingolstadt folgte. Auch dort war er die folgenden zwei Spielzeiten mit einer Förderlizenz ausgestattet, wodurch er auch zu einigen Einsätzen bei den Ravensburg Towerstars in der DEL2 kam.

Besonders Brunes 32-Sekunden-Doppelpack zur Entscheidung von Spiel sieben der Viertelfinalserie gegen die Lausitzer Füchse dürfte vielen Fans positiv in Erinnerung geblieben sein. Abseits vom Geschehen auf dem Eis engagierte sich Louis in der vergangenen Saison außerdem als Pate des Huskies-Kids-Club.

Die Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Louis ist ein vielseitiger Stürmer, welcher bereits in seinem ersten Jahr in Kassel ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Teams geworden ist. Er ist schnell, arbeitet u unermüdlich und hat insbesondere in den fordernden Playoffs sein Scoring-Potential unter Beweis gestellt. Abseits des Eises ist er ein humorvoller positiver Mensch, der maximal mit dem Verein und unserer Vision identifiziert ist. Wir freuen uns, weiter auf diese Entwicklung aufbauen zu können und sind zuversichtlich, dass Louis gemeinsam mit uns in der kommenden Saison den nächsten Schritt gehen wird.“

Louis Brune: „Nach einer spannenden und turbulenten letzten Saison hat sich mein Ziel weiterhin nicht verändert. Ich möchte mit Kassel aufsteigen und unter anderem deshalb, habe ich für ein weiteres Jahr bei den Huskies unterschrieben. Ich hoffe Ihr seid genauso gespannt auf die nächste Saison wie ich und wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Genießt die Zeit und wir sehen uns im August wieder in der Halle.“