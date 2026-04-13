Meilensteine der DEL: Die emotionalsten Momente der Ligageschichte

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Auch in Deutschland stellt Eishockey auch abseits der Play-offs in der DEL weit mehr als nur einen sportlichen Wettkampf dar. Sorgen doch zweifelsohne die Leidenschaft, die Aufopferung und die tiefgreifenden menschlichen Emotionen alles andere als selten für unvorhersehbare Dramen. Auch deshalb lohnt es sich für Analysten, Historiker und all jene, die auf der Suche nach fundierten Eishockey Wett Tipps sind, einen Blick in die Ligageschichte zu werfen. Schließlich bilden diese emotionalen Meilensteine ein Fundament der Liga und besser verstehen tun Sie die Dynamiken auf dem Eis auch. Sie gehen übrigens weit über das bloße Zählen von Toren und Punkten hinaus.

Die Entstehung der Liga und die erste Kölner Meisterschaft

Zur Saison 1994/95, also vor mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten, ging die Transformation der alten Eishockey-Bundesliga in die DEL über die Bühne. Ein, der eine nachhaltige Modernisierung des deutschen Eishockeys mit sich brachte. Zum ersten Meister der neuen Ära krönten sich die Kölner Haie. Sage und schreibe 23 Jahre zuvor, 1972, hatten sich die Visionäre Günter Peters, Detlef Langemann und Dieter Horky vom Kölner EC (KEC) abgespaltet.

Eine Geschichte für sich ist die Zeit von Bob Murdoch in der DEL. Wechselte er doch zur Saison 1994/95 zu den Maddogs München, die aber vor Weihnachten den Spielbetrieb einstellten. Die Haie nutzten das, holten den Kanadier an den Rhein und in den Play-offs bezwangen sie zunächst den ESV Kaufbeuren, die Adler Mannheim und die Preussen Berlin.

Die Entscheidung in der darauffolgenden ersten Finalserie in der neuen Ära des deutschen Eishockeys gegen den EV Landshut fiel am 9. April 1995 im fünften Spiel. Nachdem Kapitän Jörg Mayr die Meisterschale in den Himmel reckte, empfingen 5000 frenetische Fans ihn und seine Mitspieler am Kölner Flughafen.

Die Geburtsstunde der Kölner Erfolgsära

Die Bindung zwischen den Haien und der Domstadt gilt bis heute als die Blaupause für die Fankultur in der DEL. Was natürlich bewundernswert ist, aber sie liegt auch an den Erfolgen. Welche auch den Vorgängerverein KEC zu einem Schwergewicht des europäischen Eishockeys machten:

In den Jahren 1977, 1979, 1984, 1986, 1987, 1988, 1995 und 2002 untermauerten acht Meistertitel eine Konstanz auf höchstem Niveau.

Hinzu kamen vor der aktuellen Saison 2025 und in den Jahren 1991, 1993, 1996, 2000, 2003, 2008, 2013, 2014 neun weitere Finalteilnahmen.

Überdies triumphierten die Haie 1999 beim Spengler Cup und 2004 im deutschen Pokal.

Tragödien, die den Sport transzendieren: Das Vermächtnis von Robert Müller

Das Schicksal des Nationaltorhüters Robert Müller erschütterte wie kein anderes Ereignis die mehr als drei Jahrzehnte lange Geschichte der DEL. Müller stand zusätzlich auf Klubebene für die Starbulls Rosenheim, den EHC Klostersee, die Adler Mannheim, die Krefeld Pinguine, die Füchse Duisburg und zuletzt für die Kölner Haie auf dem Eis.

Schlagartig änderte ein im November 2006 diagnostizierter bösartiger Hirntumor mit einer niederschmetternden Prognose. Trotz dieser kämpfte sich Müller immer wieder nach schwersten medizinischen Eingriffen auf das Eis zurück. Und mit dieser Einstellung inspirierte er Fans, Mitspieler und Gegner gleichermaßen.

Seinen Kampf verlor Müller am 22. Mai 2009 im Alter von nur 28 Jahren. Daraufhin beschlossen die DEL und der Deutsche Eishockey-Bund (DEB), Müllers Rückennummer 80 ligaweit und für die Nationalmannschaft auf ewig zu sperren.

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