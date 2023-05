Meilenstein in der Stadiongastronomie: Deggendorfer SC erhält Zuschlag für Gesamtkonzept

Deggendorf. (PM DSC) Einen echten Meilenstein kann die Deggendorfer SC GmbH im Zusammenschluss mit der Kulturfutter GmbH vermelden. Das gemeinsame Gesamtkonzept hat sich bei...

Deggendorf. (PM DSC) Einen echten Meilenstein kann die Deggendorfer SC GmbH im Zusammenschluss mit der Kulturfutter GmbH vermelden.

Das gemeinsame Gesamtkonzept hat sich bei der öffentlichen Ausschreibung der Stadt Deggendorf durchgesetzt, wodurch der Bistro-, als auch der VIP-Bereich, zukünftig exklusiv von einer Pächtergruppe betrieben wird.

Was bedeutet dies konkret?

Sowohl der Bistro- als auch der VIP-Bereich werden zukünftig im Verbund betrieben. Passend zur “Festung an der Trat“ wird die neue Lokalität als “KNIGHTS Sportsbar“ an den Start gehen. Das KNIGHTS wird ganzjährig betrieben und bietet einen täglichen Mittagstisch und lädt auch zu tollem Abendessen in sportlichem Ambiente ein.

Was ist geplant?

In der KNIGHTS Sportsbar wird nicht nur das Ambiente einer Sportsbar herrschen, es wird auch kulinarisch gemeinsam mit der Kulturfutter GmbH, die das Gotthard in Hengersberg und das DANT in Deggendorf betreibt, eine im Landkreis feste Gastronomie-Größe für neue, noch nicht da gewesene Qualität in den Räumlichkeiten im Deggendorfer Eisstadion stehen.

Regelmäßige Events sollen das KNIGHTS zu einem Ort für Sportfans in Stadt und Land machen. So können sich Sportfans über Liveübertragungen freuen, wie z.B. die Fußball-Bundesliga, die Champions-League oder auch die englische Premier League. Zudem wird selbstverständlich Eishockey, US-Sport und weiterer Livesport angeboten.

Neben Übertragungen sollen auch Diskussionsrunden, Stammtische und Live-Cooking-Events ihr Zuhause in der neu geschaffenen Räumlichkeit finden. Die flexibel nutzbaren Räumlichkeiten können zudem von Firmen für Tagungen, Weihnachtsfeiern oder ähnlichem genutzt werden.

Wie ist der Ablauf an Spieltagen der Oberligamannschaft?

Bei den Heimspielen des Deggendorfer SC in der Eishockey Oberliga Süd wird ein größerer Bereich der Gastronomie als VIP-Bereich genutzt. Dennoch wird für die Zuschauer weiterhin die Möglichkeit bestehen, jederzeit in der Gastronomie zu essen und Getränke zu sich zu nehmen. Auch nach der Partie soll das KNIGHTS für alle Zuschauer ein fester Treff für coole Drinks und tolle Spielanalysen werden.

Für DSC-Prokurist Stefan Liebergesell bedeutet das Ergebnis der Ausschreibung eine große Chance: „Für den Deggendorfer Standort ist die Vergabe ein riesiger Meilenstein, denn gemeinsam mit unserem starken Catering-Partner Gotthard in Hengersberg können wir nun ein eigenes Restaurant bieten, dass den Stadionbesuch noch einmal deutlich aufwerten wird. Natürlich eröffnet sich durch die Eröffnung eine weitere Möglichkeit, die uns helfen kann und auch soll, unseren Standort auf noch breitere Beine zu stellen.“

Liebergesell zeigt ebenfalls noch auf einen – aus seiner Sicht – wunden Punkt, der bisher im Eisstadion komplett fehlte: „Eine richtige Stadiongaststätte oder ein Vereinsheim hat es bisher eigentlich nicht gegeben. Mit der KNIGHTS Sportsbar schaffen wir nun auch einen Ort der Zusammenkunft und der Begegnung für alle Personen im und um den Verein.“

Des Weiteren bedankt sich die Deggendorfer SC GmbH recht herzlich bei der Stadt Deggendorf und dem für die Vergabe zuständigem Gremium und freut sich schon heute auf die Eröffnung der KNIGHTS Sportsbar. Zunächst wurde sich auf einen Pachtvertrag über fünf Jahre zwischen den Vertragsparteien verständigt.

Die Umbauarbeiten im Stadion haben bereits begonnen und nach aktuellem Plan soll das neue Restaurant im September seine Pforten öffnen. In Kürze soll auch eine eigene Homepage zur KNIGHTS Sportsbar online gehen. Über weitere Updates in Sachen Umbau, Events und weitere Möglichkeiten wird der Deggendorfer SC im Laufe des Sommers berichten.

