Meilenstein im Eishockey: VertragsverlÃ¤ngerung um 16 Jahre!

Kloten. (PM EHC) Über 30 Jahre schon sind der EHC Kloten und die Ochsner Hockey AG aus Embrach gemeinsam durch extrem erfolgreiche, aber auch anspruchsvolle Zeiten gegangen.

Die sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Bereichen Match-Equipment, Off-Ice-Bekleidung und Merchandising wurde dabei stets auf einem Top-Level gehalten. Auch darum hat sie für beide Organisationen einen klaren Mehrwert erbracht.

Vertragsverlängerung bis 2038

Die Rückkehr des EHC Kloten in die National League war Anlass dafür, ein neues Kapitel in der Partnerschaft des EHC Kloten und Ochsner Hockey aufzuschlagen. Es ist ein ungewöhnlich langes und daher auch ein schönes Kapitel: Der Vertrag wurde per heute bis Ablauf der Saison 2038 verlängert.

Sacha Ochsner, CEO Ochsner Hockey: «Der EHC Kloten war, ist und bleibt für die ganze Familie Ochsner immer an erster Stelle! Wir freuen uns extrem auf ganz viele unvergessliche Hockey Nights in Kloten.»

Mike Schälchli, Präsident VR EHC Kloten: «EHC Kloten und Ochsner Hockey, das passt einfach. Seit Jahren ein verlässlicher Partner und doch challengen wir uns immer wieder von Neuem.»