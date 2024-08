„Meilenstein fÃ¼r den deutschen Eishockeysport“ – RED.SPORT Network und DEB starten fÃ¼nfjÃ¤hrige Streaming-Partnerschaft

München. (PM DEB) Das RED.SPORT Network (die Streaming-Media und Data Unit von der Ringier Sports AG mit Sitz in der Schweiz) und der Deutsche...

München. (PM DEB) Das RED.SPORT Network (die Streaming-Media und Data Unit von der Ringier Sports AG mit Sitz in der Schweiz) und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) gehen eine umfassende fünfjährige Partnerschaft ein – und bieten zum Saisonstart 2024/25 alle Spiele der DNL, U17-Bundesliga und DFEL (Deutsche Frauen Eishockey-Liga), sowie verfügbare Spiele der Nachwuchs-Nationalmannschaften außerhalb von Weltmeisterschaften und ausgewählte Spiele der Frauen-Nationalmannschaft auf RED+ im Livestream an.

Der DEB führt nach dem Umbau der DEB-Website seine konsequente, digitale Strategie fort: Durch die neu geschlossene Kooperation mit dem Sport-Streaming-Medien- und Technologieanbieter RED.SPORT Network (Ringier Sports AG) stehen den Eishockey-Fans ab sofort alle Spiele der genannten DEB-Ligen auf der Plattform RED+ (redplus.sport) als Livestream oder Re-Live zur Verfügung.

Überdies wurde die Partnerschaft um verfügbare Länderspiele der Nachwuchs- und Frauen-Nationalmannschaft erweitert. Neben der starken Partnerschaft des DEB mit MagentaSport entsteht so eine umfassende Präsenz der weiteren DEB-Ligen und -Teams. Für die Dauer der Kooperation ist RED.SPORT Network zudem auch für die Lizenzierung der Medienrechte für die DNL, U17-Bundesliga und DFEL verantwortlich.

Panagiotis Christakakis, kaufmännischer Leiter der DEB-Ligen: „Die Partnerschaft mit RED.SPORT Network markiert einen Meilenstein für den deutschen Eishockeysport. Unsere betreffenden DEB-Ligen werden von der vollumfänglichen Übertragung enorm profitieren. Umso mehr freut es uns, dass wir unsere Zusammenarbeit auf verfügbare Spiele unserer Nachwuchs-Nationalmannschaften ausdehnen werden und auch ausgewählte Frauen-Länderspiele live und on-demand zentral auf RED+ zeigen werden. Damit ergänzen wir sinnvoll die bereits vorhandene starke Präsenz bei unserem bewährten Partner MagentaSport. Mit RED.SPORT Network an der Seite stärken wir unseren Sport und vergrößern seine Reichweite in der gesamten Eishockey-Community.“

Alexander Grimm, CEO RED.SPORT Network: „Wir sind stolz darauf, mit dem Deutschen Eishockey-Bund zusammenzuarbeiten und den Eishockeysport in Deutschland durch diese strategische Partnerschaft zu fördern. Gemeinsam bieten wir den Fans nicht nur erstklassige Live- und On-Demand-Erlebnisse, sondern arbeiten auch an der Verbreitung und Wertschöpfung der Medienrechte. Unser Ziel ist es, den Sport zu würdigen und ihm mit unserer Plattform RED+ eine noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und gemeinsam mit dem DEB die Begeisterung für den Sport einem noch breiteren Publikum zu vermitteln.“

Der DEB ist nach der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) und dem Österreichischen Eishockeyverband (ÖEHV) der dritte Eishockey-Verband, der auf die RED+ Technologie & Plattform setzt.

Über RED.SPORT Network

RED+ ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, der seit August 2022 in der Schweiz betrieben wird und Sportstreams über das Internet anbietet. RED+ wurde 2021 von der Ringier Sports AG gegründet, die als 100% Tochtergesellschaft zur Ringier AG gehört. RED+ überträgt die Sportarten Fussball (Promotion League, 1. Liga Classic, 2. Liga Interregional) und Eishockey (My Hockey League, PostFinance Women’s League sowie sämtliche Spiele aller Amateurmannschaften und Juniorenligen). Der Zugang zu RED+ ist im Rahmen eines kostenpflichtigen Abonnements (RED+ GAMEPASS) möglich. Übertragen werden Inhalte per Streaming auf stationäre und mobile Geräte wie Desktop- und Laptop-Computer, Smart-TVs, Smartphones oder Tablets (Over-the-top content).