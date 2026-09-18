Meier-Zwillinge verlängern beim EHC Kloten

Kloten. (PM EHC) Der EHC Kloten verlängert die Verträge mit Rafael und Simon Meier um zwei Jahre.

Die beiden 21-jährigen Zwillinge bleiben damit Teil des EHC Kloten und setzen ihren gemeinsamen Weg in Kloten fort.

Rafael und Simon Meier sind echte Klotener Eigengewächse. Die beiden am 10. Mai 2005 in Bülach geborenen Zwillinge durchliefen seit ihrer Juniorenzeit grosse Teile der Nachwuchsabteilung des EHC Kloten und schafften den Sprung in die erste Mannschaft.

Simon sammelte zwischen 2023 und 2025 zudem während zwei Saisons bei den Penticton Vees in der kanadischen BCHL-Auslandserfahrung, bevor er nach Kloten zurückkehrte. Beide wurden zudem mehrfach für Schweizer Nachwuchsauswahlen aufgeboten und vertraten die Schweiz unter anderem an U18- und U20-Weltmeisterschaften.

Ricardo Schödler (Sportchef): «Wir freuen uns sehr, mit Rafael und Simon zwei Eigengewächse langfristig an den EHC Kloten zu binden. Die beiden verkörpern unseren Weg und unsere DNA. Sie gehören zu den vielversprechenden Talenten ihrer Generation. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich bei uns weiterzuentwickeln, Verantwortung zu übernehmen und ihre Spuren beim EHC Kloten zu hinterlassen».

Mit der Vertragsverlängerung setzt der EHC Kloten seinen eingeschlagenen Weg mit eigenen Talenten konsequent fort. Rafael und Simon Meier bleiben damit auch in den kommenden drei (bis 2029) Jahren Teil der Klotener Mannschaft.

655 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht