Mehrwöchige Zwangspause für Emil Bemström

Bern. (PM SCB) Der 26-jährige Offensivspieler hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und fehlt dem SC Bern mehrere Wochen.

Bittere Neuigkeiten aus der PostFinance Arena: Der SC Bern muss in den nächsten Wochen auf Emil Bemström verzichten. Der 26-jährige schwedische Offensivspieler zog sich am 22. Dezember 2025 im Spiel gegen den Lausanne HC eine Verletzung am Oberkörper zu und musste die Partie vorzeitig beenden.

Die medizinischen Abklärungen haben ergeben, dass Bemström dem SC Bern voraussichtlich sechs bis acht Wochen fehlen wird. Bemström wechselte auf die laufende Saison hin aus der Organisation der Pittsburgh Penguins zum SC Bern.

In der aktuellen National League-Saison erzielte er bislang 18 Scorerpunkte in 29 Spielen.

