Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ECDC Memmingen Indians „Mehr Verantwortung als Chance“ – Memmingen Indians bestätigen Simon Thiel
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

„Mehr Verantwortung als Chance“ – Memmingen Indians bestätigen Simon Thiel

Neuer Angreifer: Thiel kommt von der DEG

21. Juni 20261 Mins read102
Share
Simon Thiel - © by Sportfoto-Sale (DR)
Share

Memmingen. (mfr) Mit Simon Thiel stößt ein DEL2-erfahrener Akteur zum Kader der Indians hinzu.

Der 25 Jahre alte Außenstürmer war zuletzt in Kassel und Düsseldorf aktiv und möchte bei den Indians in der kommenden Spielzeit mehr Verantwortung übernehmen.

Simon Thiel kommt mit der Erfahrung aus rund 225 DEL2-Partien sowie 93 DEL-Einsätzen an den Hühnerberg. Der 1,82m große Flügelstürmer wurde in Mannheim geboren und durchlief dort auch die Nachwuchsteams der Adler. Erste Profi-Erfahrungen sammelte er dann in Heilbronn in der DEL2, wo er sofort zu überzeugen wusste und sich mit guten Auftritten auch erneut für seinen Heimatclub in der DEL bewarb. Nach zwei Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse ging es für de Linksschützen zum DEL2-Topteam nach Kassel und im vergangenen Jahr weiter zur Düsseldorfer EG. In 54 Spielen bei den Rot-Gelben, die insgesamt aus ihrer Sicht eine sehr durchwachsene Saison spielten, gelangen ihm 16 Punkte.

Bei den Indians will Thiel nun wieder eine größere Rolle mit mehr Verantwortung übernehmen und hat sich daher bewusst für den Schritt zum ECDC entschieden.

Sven Müller: „Simon bringt weitere DEL2-Erfahrung für unseren Sturm, er hat bereits mehrfach bewiesen, dass er sich in der Liga durchsetzen kann. Er wird bei uns sicherlich mehr Verantwortung tragen müssen als zuletzt, sieht das aber als Chance für seine weitere Entwicklung. Wir freuen uns, dass er zum Team hinzustößt.“

Simon Thiels Karriere in Zahlen

Source: Simon Thiel @ Elite Prospects

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
257
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Einer verlängert, zwei gehen beim ERSC

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Wichtige Personalentscheidung beim ERC: Lynnden Pastachak verlängert in Sonthofen

Sonthofen. (PM ERC) Der kanadische Stürmer mit der Nummer 22 verlängert beim...

By21. Juni 2026
Herforder EVTransfer-News

Maxim Mastic wechselt zu den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Maxim Mastic den...

By21. Juni 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Einer verlängert, zwei gehen beim ERSC

Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg sind die Personalplanungen für die kommende...

By21. Juni 2026
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ice Aliens verpflichten finnischen Stürmer

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die erste von vier erlaubten Import-Lizenzen, wovon mindestens...

By20. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten