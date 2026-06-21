„Mehr Verantwortung als Chance“ – Memmingen Indians bestätigen Simon Thiel

Memmingen. (mfr) Mit Simon Thiel stößt ein DEL2-erfahrener Akteur zum Kader der Indians hinzu.

Der 25 Jahre alte Außenstürmer war zuletzt in Kassel und Düsseldorf aktiv und möchte bei den Indians in der kommenden Spielzeit mehr Verantwortung übernehmen.

Simon Thiel kommt mit der Erfahrung aus rund 225 DEL2-Partien sowie 93 DEL-Einsätzen an den Hühnerberg. Der 1,82m große Flügelstürmer wurde in Mannheim geboren und durchlief dort auch die Nachwuchsteams der Adler. Erste Profi-Erfahrungen sammelte er dann in Heilbronn in der DEL2, wo er sofort zu überzeugen wusste und sich mit guten Auftritten auch erneut für seinen Heimatclub in der DEL bewarb. Nach zwei Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse ging es für de Linksschützen zum DEL2-Topteam nach Kassel und im vergangenen Jahr weiter zur Düsseldorfer EG. In 54 Spielen bei den Rot-Gelben, die insgesamt aus ihrer Sicht eine sehr durchwachsene Saison spielten, gelangen ihm 16 Punkte.

Bei den Indians will Thiel nun wieder eine größere Rolle mit mehr Verantwortung übernehmen und hat sich daher bewusst für den Schritt zum ECDC entschieden.

Sven Müller: „Simon bringt weitere DEL2-Erfahrung für unseren Sturm, er hat bereits mehrfach bewiesen, dass er sich in der Liga durchsetzen kann. Er wird bei uns sicherlich mehr Verantwortung tragen müssen als zuletzt, sieht das aber als Chance für seine weitere Entwicklung. Wir freuen uns, dass er zum Team hinzustößt.“

Simon Thiels Karriere in Zahlen

Source: Simon Thiel @ Elite Prospects

257 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro