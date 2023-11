Mehr Spannung als nÃ¶tig: DSC gewinnt in Passau knapp mit 4:3

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Das am Ende alle 3 Punkte auf dem Konto des Deggendorfer SC landete, war zwar am Ende hochverdient, aber...

Deggendorf. (PM DSC) Das am Ende alle 3 Punkte auf dem Konto des Deggendorfer SC landete, war zwar am Ende hochverdient, aber dem DSC war es nicht gelungen, das Spiel deutlicher und mit weniger Spannung für sich zu entscheiden.

Nach einer von gegenseitigem Abtasten geprägten Anfangsphase, konnte der DSC gleich sein erstes Überzahlspiel nutzen: Thomas Pielmeier wurde mustergültig im Slot freigespielt und es hieß 1:0 aus Sicht des DSC. Deutlich schlechter lief dann das zweite Powerplay: Die Gastgeber nutzen eine Unstimmigkeit zweier Deggendorfer an der blauen Linie und vollendeten den schnellen Konter zum Ausgleich. So ging es mit 1:1 zum ersten Mal in die Kabine.

Im zweiten Abschnitt agierte die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger deutlich konsequenter und ließen die Black Hawks kaum zu einen kontrollierten Spielaufbau kommen. Mitte des Drittels war es dann Miculka, der zunächst am Pfosten gescheitert war, aber gleich in der nächsten Spielszene zur erneuten Deggendorfer Führung abstauben konnte. Der DSC kann in der Folge sein spielerisches Übergewicht kaum in zwingende Torchancen umsetzen und vergibt den einen oder anderen Hochkaräter leichtfertig. Passau kann geradliniger: Aus nur sehr wenigen Chancen gelingt den Hausherren der Ausgleich als die Zuordnung in der Deggendorfer Defensive überhaupt nicht stimmt und der Passauer Torschütze frei an der blauen Linie an den Puck kommt und einschießen kann.

Ins Schlussdrittel starten die Passauer ausgesprochen effektiv: Praktisch mit der ersten Torchance gehen die Black Hawks mit 3:2 in Führung. Den Deggendorfer Ausgleich kann dann Rene Röthke fälscht einen Schuss von Marcel Pfänder ab, der von der blauen Linie einfach den Puck in Richtung Tor gebracht hatte. Dies war in der 48. Spielminute. Nur eine Zeigerumdrehung später nutz Thomas Greilinger einen Abspielfehler der Passauer Hintermannschaft und netzt mit all seiner Routine ein. Der DSC hat in der Folge wieder ein spielerisches Übergewicht und kann sich auch weitere gute Einschussmöglichkeiten herausspielen. Die Entscheidung kommt allerdings erst zustande als Passau kurz vor Ende 2 Minuten kassiert. So bleibt es beim knappen 4:3-Sieg des Deggendorfer SC.

Jiri Ehrenberger nach der Partie: „Wir haben den Gegner auf keinen Fall unterschätzt. Wir hatten ab dem 2. Drittel mehr vom Spiel und haben am Ende verdient gewonnen.“

