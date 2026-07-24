Mehr Live-Sport für die Gastronomie: MagentaSport und DAZN setzen Kooperation fort

Bonn. (PM MagentaTV) MagentaSport und DAZN for Business bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft weiter aus.

Die neue Vereinbarung läuft bis mindestens 2029 und erweitert das Live-Sport-Angebot für Bars, Restaurants und Hotels deutlich.

In der kommenden Saison stehen Gastronomiebetrieben über DAZN for Business unter anderem sämtliche Spiele der 3. Liga und der PENNY DEL zur Verfügung. Neu hinzu kommen künftig zudem Golf-Highlights mit der PGA Tour, der DP World Tour und die Ryder Cups 2027 und 2029. Ergänzt wird das Portfolio durch weitere ausgewählte Spitzensportrechte, darunter Spiele der Basketball EuroLeague.

„Live-Sport entfaltet seine größte Wirkung dort, wo Menschen gemeinsam mitfiebern. Deshalb bauen wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit DAZN for Business langfristig aus. Mit allen Spielen der 3. Liga und der PENNY DEL, den wichtigsten Golf-Highlights und weiterem internationalen Spitzensport bieten wir Gastronomiebetrieben eines der attraktivsten Sportportfolios Deutschlands. So schaffen wir für die Ligen und Wettbewerbe noch mehr Sichtbarkeit, für die Fans unvergessliche Sportmomente beim gemeinsamen Mitfiebern und für unsere Partner einen echten Mehrwert.“

Über MagentaTV:

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei stehen bis zu 180 TV-Sender und mehr als 150 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de.

136 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht