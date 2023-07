Mehr Eiszeit für die weitere Entwicklung – Tim Mühlegger wechselt zur EA Schongau

Schongau. (PM EAS) Ein Wechsel von der Ober- zur Bayernliga klingt erstmals nach einem Rückschritt – wenn ein junger Spieler allerdings sich eine Liga...

Schongau. (PM EAS) Ein Wechsel von der Ober- zur Bayernliga klingt erstmals nach einem Rückschritt – wenn ein junger Spieler allerdings sich eine Liga tiefer mehr Eiszeit und somit mehr Verantwortung holt, kann das ein ganz wichtiger Schritt in seiner persönlichen Entwicklung zum reiferen Spieler sein.

So wechselt Tim Mühlegger nach 103 Oberliga-Partien für seinen Heimatverein EC Peiting (3 Tore und 7 Vorlagen) in Absprache beider Vereine zumindest für ein Jahr zur EA Schongau in die Bayernliga, um sich eben diese wertvolle Erfahrung zu holen. Fremd ist dem 21-jährigen Spieler die Liga nicht, stand er doch schon 14 Partien für Peitings Kooperationspartner Kempten im Bayernligakader.

Dass die Bayernliga und die EA Schongau durchaus ein Sprungbrett in die Oberliga für junge Spieler sein kann, dafür steht u. a. der Spieler aus den Reihen der EAS, der exakt den umgekehrten Weg geht.

Denn Tim Mühlegger erhält in Schongau sofort das Vertrauen von Management und Trainer, die Lücke in der EAS-Defensive zu schließen, die der parallele Wechsel von Daniel Holzmann zum EC Peiting aufgetan hat.

Als Highlight des Vorbereitungsprogramms zur neuen Saison, ist für den Wechsel der beiden Verteidiger ein Freundschaftsspiel der Nachbarvereine am So. 24.09.2023 (17:30 Uhr) in Schongau geplant.

