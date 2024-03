Mehr Dramatik geht wirklich nicht! Eispiraten Crimmitschau werfen DEL-Aufstiegsaspirant Krefeld in Spiel sieben und nach einem 3:5 RÃ¼ckstand in der 88. Minute aus der Saison

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am Dienstag, den 26.03.2024 Geschichte geschrieben! Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich in Spiel 7...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am Dienstag, den 26.03.2024 Geschichte geschrieben!

Das Team von Cheftrainer Jussi Tuores setzte sich in Spiel 7 der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen die Krefeld Pinguine mit 6:5 in der zweiten Overtime durch und machte somit die erste Halbfinal-Teilnahme der Clubgeschichte perfekt. Den entscheidenden Treffer erzielte Dominic Walsh in der 88. Minute. Weiter geht es im Halbfinale gegen die Eisbären Regensburg bereits am Donnerstag in Regensburg.

Cheftrainer Jussi Tuores konnte im entscheidenden siebten Spiel glücklicherweise wieder auf Gregory Kreutzer bauen, der nach dem Halbfinaleinzug mit den Fischtown Pinguins in der DEL zurück nach Crimmitschau reiste. Nicht mit dabei waren weiterhin Max Balinson und Oleg Shilin.

Doch auch ohne die beiden Leistungsträger starteten die Eispiraten stark in diese Partie und konnten gleich in ihrer ersten Drangphase in Führung gehen. Etwas glücklich lenkte Pinguine-Goalie Felix Bick die Scheibe, nach einer Berührung von Thomas Reichel, mit seinem Schoner selbst zum 1:0 in sein Tor (2.). Die Westsachsen blieben in der Folge weiter am Drücker und konnten sich gute Möglichkeiten erspielen. Dennoch waren es die Gäste, die nach einem Bullygewinn schnell schalteten und das Spiel ausgleichen konnten. Christian Ehrhoff überwand Christian Schneider mit seinem Blueliner zum 1:1.

Die Mannschaft von Jussi Tuores zeigte sich darauf aber kaum geschockt. Es wurde schnell wieder der Vorwärtsgang eingelegt und auf dem Scoreboard nachgelegt. Colin Smith bediente Tobias Lindberg in numerischer Überzahl – der Schwede, der im Slot lauerte, vollendete gekonnt und sorgte für die 2:1-Führung (17.). Matt Marcinew besorgte nur kurze Zeit später aber mit dem kuriosesten Treffer dieser Playoff-Serie für den erneuten Ausgleich. Der Kanadier traf zunächst nur das Plexiglas – von da aus sprang der Puck auf die Querlatte, dann auf den Rücken von Christian Schneider und von dort aus schließlich über die Linie – 2:2 (19.).

Die Eispiraten wurden im Mitteldrittel schließlich kalt erwischt. Nur elf Sekunden nach dem Wiederbeginn war es erneut Matt Marcinew, der nach einer schnellen Kombination über Alex Weiß und Josh MacDonald zum 2:3 einschießen konnte, wiederum nur wenige Augenblicke später erhöhte Eric Gotz auf 2:4 – zwischen beiden Treffern lagen lediglich 28 Sekunden (21.).

Die Tuores-Schützlinge hatten in der Folge Probleme, zu ihrem Spiel zu finden. Mit Verlauf der Zeit wurden die Hausherren, die von den über 4.000 Zuschauern im Sahnpark ordentlich gepusht wurden, wieder besser und erlangten nach und nach die Kontrolle über dieses Spiel zurück. Henri Kanninen belohnte das Anrennen der Crimmitschauer schließlich mit einer Einzelaktion. Der Finne setzte sich gegen mehrere Gegenspieler stark durch und tunnelte Felix Bick – der 3:4-Anschluss, der eine Menge Auftrieb gab. Die Pleißestädter spielten sich danach nämlich im Drittel der Pinguine fest, verbuchten Chance um Chance, verpassten es allerdings, den zu diesem Zeitpunkt durchaus verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen.

Das sollte sich zu Beginn des dritten Durchgangs rächen. Jon Matsumoto ließ sich seine Chance vor Christian Schneider nicht entgehen, tunnelte diesen und traf somit zum 3:5 (44.). Die Eispiraten bewiesen in diesem Drittel allerdings einmal mehr ihre Comeback-Qualitäten und ließen den Sahnpark regelrecht explodieren. Zunächst war es Mario Scalzo, dessen abgefälschter Schuss in den Maschen des Krefelder Tores einschlug (56.), wiederum nur zwei Minuten später glich Colin Smith das Spiel aus. Der Deutsch-Kanadier verzögerte aus optimaler Schussposition kurz und platzierte die Scheibe danach zum 5:5-Ausgleich im langen Eck (58.).

Es sollte also im alles entscheidenden Spiel in die Overtime gehen – die Spannung kannte somit keine Grenzen mehr. Während Krefeld in dieser ersten Verlängerung optisch die bessere Mannschaft war, konnten auch die Eispiraten hier gute Möglichkeiten verbuchen. Torlos ging es allerdings in die Katakomben. Die Entscheidung fiel schließlich in der zweiten Overtime. Um genau zu sein in der 88. Spielminute. Colin Smith bediente den eingelaufenen Dominic Walsh, der Felix Bick zielstrebig umkurvte und den Puck zum entscheidenden 6:5-Siegtreffer über die Torlinie beförderte!

Die Feierlichkeiten auf dem Eis fanden nach dem ersten Halbfinal-Einzug der Clubgeschichte kaum Grenzen. Der Fokus wird nun aber schnell auf die nächste Serie gelegt. Bereits am Gründonnerstag (28.03.2024) geht es mit der ersten Begegnung in der „Best-of-seven“-Serie bei den Eisbären Regensburg weiter.

Torfolge (2:2, 1:2, 2:1):

1:0 Thomas Reichel (Sören Sturm, Vincent Saponari) 01:10 1:1 Christian Ehrhoff (Matt Marcinew) 10:22 2:1 Tobias Lindberg (Colin Smith) 16:01 – PP1 2:2 Matt Marcinew (Alexander Weiß, Josh MacDonald) 18:32 2:3 Matt Marcinew (Alexander Weiß, Josh MacDonald) 20:11 2:4 Eric Gotz (Leon Niederberger) 20:39 3:4 Henri Kanninen (Sören Sturm) 26:37 3:5 Jonathan Matsumoto (Maximilian Leitner) 43:38 4:5 Mario Scalzo 55:27 5:5 Colin Smith (Tobias Lindberg) 57:48 6:5 Dominic Walsh (Colin Smith) 87:58

Pinguine verlieren dramatisches Entscheidungsspiel in Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Krefeld Pinguine sind am Dienstagabend im DEL 2-Playoff-Viertelfinale an den Eispiraten Crimmitschau gescheitert.

Im siebten und entscheidenden Spiel unterlag der KEV trotz zwischenzeitlicher Führung nach insgesamt 88. Minuten in der zweiten Verlängerung mit 5:6.

Bereits das erste Drittel war nichts für schwache Nerven. Je zwei Tore mussten Felix Bick und Christian Schneider hinnehmen. Den ersten Schlag setzten die Hausherren in der zweiten Minute. Nach einem abgefälschten Schuss durch Thomas Reichel, konnte Bick die Scheibe nicht kontrollieren und kickte sie mit der rechten Schiene selbst über die Torlinie. Christian Ehrhoff gelang in der elften Minute die Antwort, Tobias Lindberg in der 17. Minute im Powerplay der erneute Führungstreffer. Das Kuriositäten-Kabinett hielt beim Ausgleichstreffer von Matt Marcinew den nächsten Akt bereit. Auf Zuspiel von KEV-Kapitän Alexander Weiß wurde der Schuss des Kanadiers von einem Verteidiger geblockt und flog hinter das Tor an das Plexiglas. Von dort fiel der Puck auf den Rücken von Schneider und von dort ins Tor zum Ausgleich und Pausenstand.

Im zweiten Drittel gelang dem KEV ein Blitzstart. Bereits nach 39 Sekunden lag das Spielgerät zwei Mal im Tor der Eispiraten. Matt Marcinew nach elf Sekunden und Eric Gotz lenkten den KEV zum ersten Mal auf die vermeintliche Gewinnerstraße. Henri Kanninens Anschlusstreffer in der 27. Minute sorgte jedoch wieder für Sorgenfalten auf der Stirn des mitgereisten schwarz-gelben Blocks. Diese schienen in der 44. Minute wieder zu verschwinden. Jon Matsumoto stellte auf Zuspiel von Maximilian Leitner den alten Abstand wieder her.

Der Eishockey-Abend in Crimmitschau sollte jedoch noch lange nicht zu Ende sein. Grund dafür war ein Momentum-Wechsel und eine später Aufholjagd der Eispiraten ab der 56. Minute. Ähnlich aussichtlos wie die Pinguine in Spiel 6 griffen die Eispiraten mit dem Mute der Verzweiflung das KEV-Tor an. Sie sollten sich belohnen: Zuerst verkürzte Mario Scalzo mit einem Schuss, der von Ehrhoff abprallte, dann glich Colin Smith zwei Minuten vor dem Ende aus und erzwang die Verlängerung.

Die Best-of-7-Serie fand folglich ein Ende, das dramatischer nicht hätte sein können. Nachdem die erste Overtime mehr Spielanteile für die Pinguine aufwies, sie jedoch den Siegtreffer ausließen, stach Dominic Walsh den Pinguinen in der zweiten Verlängerung nach insgesamt 88. Minuten mitten ins Herz. Der Verteidiger schlich sich hinter die KEV-Verteidigung, empfing vor Bick einen Pass von Colin Smith, den er auf seine Rückhand ziehen und im Pinguine-Tor unterbringen konnte.

Stimmen zum Spiel

Greg Poss, Headcoach Krefeld: „Es war eine unglaubliche Serie. Wir können den Eispiraten nur gratulieren. Wir haben auch heute alles gegeben und ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben gekämpft. Es war heute Abend ein spannendes Spiel mit einer elektrisierenden Stimmung. Beide Fanlager haben in ihren Hallen und auswärts eine tolle Stimmung gemacht. Es machte Spaß in dieser Kulisse zu spielen, auch, wenn es heute nicht für uns gereicht hat.“