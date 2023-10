Mega Zeremonie fÃ¼r Legende Herberts Vasiljevs, aber die aktuellen Pinguine verlieren gegen Bietigheim

Artikel anhören Krefeld.(RS) Das Heimspiel der Pinguine gegen den DEL Absteiger aus Bietigheim, war gleich für zwei ehemalige Krefelder ein besonderes Spiel. Auf Seiten...

Krefeld.(RS) Das Heimspiel der Pinguine gegen den DEL Absteiger aus Bietigheim, war gleich für zwei ehemalige Krefelder ein besonderes Spiel.

Auf Seiten der Gäste schnürte mit Pascal Zerressen ein Spieler seine Schlittschuhe, der bereits in der Jugend für den KEV auf dem Eis stand. Nach der letzten Saison aber keinen Vertrag mehr in Krefeld erhielt und zu den Steelers wechselte.

Der zweite Akteur hat seine Karriere bei den Senioren 1994 im Trikot des KEV begonnen. Nach 10 Jahren in Nordamerika und Russland, wechselte er zurück nach Deutschland und spielte eine Saison in Nürnberg. 2005 schloss er sich wieder den Seidenstädtern an. 2007 wurde er zum Kapitän seiner Farben und beendete 2017 seine aktive Laufbahn. Am heutigen Tag wurde sein Trikot unter das Dach der Yayla-Arena gezogen und seine Rückennummer 23 wird in Krefeld nicht mehr vergeben: Herberts Vasiljevs









Auf dem Eis zeigte sich eine stark verunsicherte Steelers Mannschaft, die bereits in der 2. Minute in Rückstand geriet. Josh MacDonald schickte Cerny tief, der vor dem Tor quer auf Alex Weiß spielte und der Pinguine Kapitän brachte sein Team mit seinem 5. Saisontreffer in Führung. Die restlichen 18 Minuten entwickelte sich ein erschreckend schwaches Spiel von beiden Seiten. Krefeld durfte zweimal und Bietigheim einmal in Überzahl antreten, was aber zu keiner erkennbaren Steigerung der Qualität auf dem Eis sorgte.

Im Mitteldrittel erwischten die Steelers die Pinguine Verteidigung auf dem falschen Fuß. Zerter-Gossage durfte, nur von Krefeldern begleitet aber nicht entscheidend gestört, durchs Drittel skaten und löffelte die Scheibe mit der Rückhand an Bick vorbei zum überraschenden 1-1 (21.) Ausgleich. Im weiteren Verlauf gelang es den Schwarz-Gelben nur selten Druck auf das Gästetor auszuüben. Adam scheiterte an Torhüter Schmidt und Miller traf nur die Latte (38.). Kurz vor Ende leistete sich Guillaume Naud einen Kniecheck gegen Kretschmann und wurde dafür mit einer 5 Minuten plus Spieldauerstrafe belegt.

Mit dieser numerischen Überzahl starteten die Pinguine ins Schlussdrittel. Nachdem sie sich zwei Minuten schwer taten in die Formation zu gelangen, bekamen die Gäste eine weitere Strafe gegen sich. Diese Möglichkeit wussten die Krefelder nach 10 Sekunden durch Christian Kretschmann zur 2-1 (43.) Führung zu nutzen. Da die Steelers ebenfalls eine numerische Überzahl zum 2:2 (52.) durch Welychka zu nutzen wussten ging die Partie in eine torlose Verlängerung und letztlich ins Penalty-Schiessen in dem Doremus der entscheidende Treffer gelang. Bietigheim gewinnt somit mit 3-2 in Krefeld.

Am Freitag bestreiten die Pinguine ihr drittes Heimspiel in Folge, Gegner sind dann die Wölfe aus Freiburg. Für Bietigheim geht es nach Bad Nauheim.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Bietigheim Steelers 2:3 n.P. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Ehrhoff, Riefers; Buschmann, Adam; Trinkberger, Gotz – Ruuttu, Kretschmann, MacDonald; Kuhnekath, Fischer, Miller; Cerny, Weiß, Leitner; Focks, Wagner, Niedenz.

Trainer: Boris Blank

Bietigheim Steelers: Schmidt (McLeod) – Zerressen, Heinzinger; MacDonald, Berry; Dietmann, Killins – Kuqi, Doremus, Preibisch; Gropp, Cressey, Zerter-Gossage; Moser, Naud, Welychka; Rust, Samusev, Laschelt.

Trainer: Daniel Naud

Statistik:

Tore: 1:0 (01:53) Weiß (Cerny/MacDonald), 1:1 (20:59) Zerter-Gossage (Gropp/Cressey), 2:1 (42:28) Kretschmann (MacDonald/Ruuttu) PP5-3, 2:2 (51:48) Welychka (Doremus/MacDonald) PP5-4, 3:2 (65:00) Doremus PS

Strafminuten: Krefeld 8, Bietigheim 13 +Spieldauer Naud

Schiedsrichter: Hoppe/Naust

Zuschauer: 4.423

Die Trainerstimmen zum Spiel









Felix Bick (Torwart Krefeld) Eine ärgerliche Niederlage. Insbesondere das Unterzahl-Tor im letzten Drittel. Auch wenn wir vorne zwei Mal Pech hatten mit dem Pfosten, war die Niederlage unnötig. Wir haben uns dem Spiel der Steelers angepasst. Das war dann zu viel Freestyle. Das wollen wir nicht. Wir werden weiter arbeiten und wollen es nächste Woche besser machen.