Megaspannendes Spiel zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt

Köln. (MR) Die Haie begrüßten den Tabellenführer aus Ingolstadt in der LANXESS Arena – und packten ihr wohl bestes Saisonspiel aus. Ein tolles Spiel mit verdienter Punkteteilung und dem 3:2 Sieg nach Shootout für die Panther.

Die Gäste mussten auf die gesperrten Matt Bodie (8 Spiele wegen Spuckens) und Riley Sheen (2 Spiele wegen Stockstichs) verzichten. Bei den Haien war Marco Münzenberger raus, der neben Aubry und Kammerer gut gefallen hatte – er verstärkte heute das U20 Team der Junghaie. Brady Austin musste als überzähliger Ausländer zuschauen, da Juhani Tyrväinen den Jungspund ersetzte. Und los ging das Topspiel, sehr schnell, gute Aktionen begeisterten das Publikum. Auch in Unterzahl gab es viel Lob und Applaus für die Haie, und auf der anderen Seite konnten auch die Panther ihren Gegner in eigener Unterzahl weitestgehend vom Tor fernhalten. Schön zu sehen war die „Privatfehde“ der jungen Nationalspieler Justin Schütz gegen „Wojo“ Stachowiak. Vor beiden Toren gab es die eine oder andere brenzlige Situation, doch ein Treffer wollte in Durchgang eins nicht fallen.

Drei Tore binnen 60 Sekunden

Wer jetzt dachte, im weiteren Spielverlauf ließe die Geschwindigkeit nach, der sah sich getäuscht. Man sah Chance auf Chance und das möglichst hüben wie drüben. Man durfte auch als Zuschauer keine Sekunde unaufmerksam sein. Früh im mittleren Durchgang wurde Tuomies Schuss aus spitzem Winkel vor dem Tor gut nach- und reingearbeitet (23.). Zur Drittelmitte gab es erneut eine Strafe gegen die Gäste, die diese schadlos überstanden. Kaum war der fünfte Mann wieder auf dem Eis, musste auch Hudaček zum ersten Mal hinter sich greifen (33.). Und ein missglückter Klärungsversuch der Haie landete im eigenen Tor – die Panther jubelten über den Führungstreffer, der Simpson gutgeschrieben wurde. In der 34. Spielminute – 56 Sekunden nach dem Ausgleich – nutzte MacLeod den Platz auf dem Eis, als die Gäste noch im Wechsel begriffen waren. Jetzt jubelten die Domstädter über den Ausgleich. Beide Mannschaften drängten im dritten Durchgang auf den Siegtreffer, doch der Kräfteverschleiß zeigte sich, und die Scheiben wurden immer wieder weit rausgelegt und hinterhergerannt. Der Spielfluß ging dadurch etwas verloren, die Spannung allerdings nicht. Es blieb aber beim Unentschieden, bis schließlich die Entscheidung im gesamt 12. Penalty fiel. In einem Spiel, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte, waren am Ende die Audistädter das Quentchen glücklicher.

Stimmen zum Spiel

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 62 Parker Tuomie; 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

ING – 34 Michael Garteig – 5 Fabio Wagner, 25 Leon Hüttl – 8 Philipp Krauß, 86 Daniel Pietta, 17 Abbott Girduckis; 75 Alex Breton, 27 Niklas Hübner – 9 Myles Powell, 11 Kenny Agostino, 33 Charles Bertrand; 2 Sam Ruopp, 4 Morgan Ellis – 92 Daniel Schmölz, 19 Wojciech Stachowiak, 21 Wayne Simpson; 16 Johannes Krauß – 89 Austen Keating, 52 Enrico Henriquez-Morales, 12 Noah Dunham

Die Tore erzielten:

1:0 (22:05) Currie (Tuomie)

1:1 (32:18) Wagner (Stachowiak, Hüttl)

1:2 (32:43) Simpson (Stachowiak)

2:2 (33:14) MacLeod (Grenier)

2:3 (65:00) Schmölz GWG

Schiedsrichter: 13 Nikolas Neutzer, 16 Sean MacFarlane (42 David Tanko, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 10 Min.; ERCI – 10 Min.

Zuschauer: 16.831

Haie - ERCI © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024