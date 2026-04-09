Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Mega-Erfahrung und Leadership pur für die Erding Gladiators
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Mega-Erfahrung und Leadership pur für die Erding Gladiators

9. April 20261 Mins read162
Share
Rene Röthke (Mitte) - © L. Schirmer / Archiv
Share

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben mit René Röthke einen Leader unter Vertrag genommen.

Der 43-jährige Stürmer bringt nicht nur eine beeindruckende Karriere in DEL, DEL2 und Oberliga mit, sondern zeigt auch im fortgeschrittenen Alter, dass er weiterhin konstant punktet, vorangeht und eine Mannschaft führen kann.

Röthke, in Berlin geboren und im Nachwuchs des Berliner SC Preussen ausgebildet, sammelte über viele Jahre Erfahrung auf höchstem deutschen Niveau, unter anderem für die Hannover Scorpions, den ERC Ingolstadt und vor allem die Straubing Tigers in der DEL. In den vergangenen Spielzeiten war er eine der prägenden Figuren in Deggendorf und zuletzt bei den Passau Black Hawks, wo er in der Saison 2025/26 in 49 Spielen starke 43 Scorerpunkte (20 Tore, 23 Assists) erzielte.

„Mit René Röthke bekommen wir genau den Typ Spieler, den wir gesucht haben“, betont Thomas Daffner, sportlicher Leiter der Gladiators. „Er ist ein Leader, ein Power-Forward und ein echter Workhorse: Er geht immer voran, scheut keinen Zweikampf, übernimmt Verantwortung in der Kabine und auf dem Eis – und er liefert nach wie vor verlässlich Punkte. Genau so einen Spieler brauchen wir, um unsere junge Mannschaft zu führen.“

Röthke gilt seit Jahren als emotionaler Fixpunkt seiner Teams, der mit seiner Erfahrung, seiner Professionalität und seiner Arbeitsmoral Standards setzt. In Erding soll er eine zentrale Rolle im Offensivspiel übernehmen, gleichzeitig aber auch als Leitfigur für die vielen jungen Spieler dienen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Erding. Ich sehe hier eine hungrige Mannschaft, einen Verein mit klaren Vorstellungen und Fans, die für ihren Club brennen. Meine Aufgabe ist es, vorneweg zu gehen, hart zu arbeiten und der Truppe mit meiner Erfahrung zu helfen, das nächste Level zu erreichen.“, so René Röthke.

Aktueller Kader:
Tor: David Zabolotny
Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler, Michal Spacek
Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter, Leon Sivic, Roman Zap, René Röthke

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
183
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Starbulls Rosenheim müssen zwei weitere Abgänge hinnehmen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Nürnberg Ice TigersTransfer-News

Nürnberg Sportchef Stefan Ustorf über den neuen Goalie Luis Janett: „Mit 25 ist er im besten Alter“

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können den ersten Neuzugang...

By9. April 2026
! +ERC IngolstadtTransfer-News

ERC Ingolstadt: Der Kapitän bleibt ein weiteres Jahr an Bord!

Ingolstadt. (PM ERC) Morgan Ellis hat seinen Vertrag beim ERC Ingolstadt aus...

By9. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim müssen zwei weitere Abgänge hinnehmen

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und Torhüter Oskar Autio gehen ab...

By9. April 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden: Ein Import-Center geht und drei junge deutsche Spieler verlassen den Klub in Richtung DEL

Weiden. (PM Blue Devils) Drei Tage nach der Saisonabschlussfeier vermelden die Blue...

By9. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten