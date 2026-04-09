Mega-Erfahrung und Leadership pur für die Erding Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben mit René Röthke einen Leader unter Vertrag genommen.

Der 43-jährige Stürmer bringt nicht nur eine beeindruckende Karriere in DEL, DEL2 und Oberliga mit, sondern zeigt auch im fortgeschrittenen Alter, dass er weiterhin konstant punktet, vorangeht und eine Mannschaft führen kann.

Röthke, in Berlin geboren und im Nachwuchs des Berliner SC Preussen ausgebildet, sammelte über viele Jahre Erfahrung auf höchstem deutschen Niveau, unter anderem für die Hannover Scorpions, den ERC Ingolstadt und vor allem die Straubing Tigers in der DEL. In den vergangenen Spielzeiten war er eine der prägenden Figuren in Deggendorf und zuletzt bei den Passau Black Hawks, wo er in der Saison 2025/26 in 49 Spielen starke 43 Scorerpunkte (20 Tore, 23 Assists) erzielte.

„Mit René Röthke bekommen wir genau den Typ Spieler, den wir gesucht haben“, betont Thomas Daffner, sportlicher Leiter der Gladiators. „Er ist ein Leader, ein Power-Forward und ein echter Workhorse: Er geht immer voran, scheut keinen Zweikampf, übernimmt Verantwortung in der Kabine und auf dem Eis – und er liefert nach wie vor verlässlich Punkte. Genau so einen Spieler brauchen wir, um unsere junge Mannschaft zu führen.“

Röthke gilt seit Jahren als emotionaler Fixpunkt seiner Teams, der mit seiner Erfahrung, seiner Professionalität und seiner Arbeitsmoral Standards setzt. In Erding soll er eine zentrale Rolle im Offensivspiel übernehmen, gleichzeitig aber auch als Leitfigur für die vielen jungen Spieler dienen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Erding. Ich sehe hier eine hungrige Mannschaft, einen Verein mit klaren Vorstellungen und Fans, die für ihren Club brennen. Meine Aufgabe ist es, vorneweg zu gehen, hart zu arbeiten und der Truppe mit meiner Erfahrung zu helfen, das nächste Level zu erreichen.“, so René Röthke.

Aktueller Kader:

Tor: David Zabolotny

Verteidigung: Markus Eberhardt, Paul Pfenninger, Paul Wallek, Bastian Cramer, Fabian Bassler, Michal Spacek

Sturm: Cheyne Matheson, Erik Modlmayr, Dennis Henter, Leon Sivic, Roman Zap, René Röthke