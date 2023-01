Medienberichte: Dominik Bittner verlässt Wolfsburg nach der Saison zu diesem Top-Klub

Wolfsburg. (EM) Gute deutsche Spieler sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht erst seit heute sehr begehrt. Häufig beginnt das Werben um sie...

Wolfsburg. (EM) Gute deutsche Spieler sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht erst seit heute sehr begehrt.

Häufig beginnt das Werben um sie schon weit vor Vertragsende. Einer, der sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert hat, ist Wolfsburgs Nationalverteidiger Dominik Bittner (30).

Seine ersten Schritte in der PENNY DEL ging der heute 30-Jährige bei den Adlern aus Mannheim. Im Zeitraum von 2012 bis 2017 kommt Bittner auf 193 Partien (vier Tore, 13 Assists) für die Kurpfälzer. Im Anschluss zog es den gebürtigen Weilheimer zu den Schwenninger Wild Wings. In zwei Jahren stand der Rechtsschütze in 90 Spielen (zwei Tore, 19 Assists) für die Schwarzwälder auf dem Eis. Seit 2019 ist er nicht nur fester Bestandteil bei den Wolfsburgern, sondern auch eine stabile Stütze in der Nationalmannschaft. Internationales Karriere-Highlight war bislang die Teilnahem am olympischen Eishockeyturnier 2022 in Peking. Für die Grizzlys stand er in bislang in 176 Spielen auf dem Eis.

Bittners Vertrag endet am Saisonende in der VW-Stadt. Kein Wunder, dass Top-Klubs ihre Fühler nach dem WM- und Olympiateilnehmer ausgestreckt haben. Mehrere Medien (u.a. Braunschweiger Zeitung / Wolfsburger Nachrichten, Eishockey News und Münchner Abendblatt) berichten nun übereinstimmend, dass es den Abwehrmann wieder in den Süden, und zwar zum EHC Red Bull München ziehen soll.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel indes noch nicht. Bittner wäre nach dem (Noch)Mannheimer Nico Krämmer (wir berichteten) der zweite Nationalspieler, der zur kommenden Saison das Trikot des Brauseherstellers überstreifen wird.

1799 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München