Medienbericht: Schwenninger Wild Wings wollen FlÃ¼gelstÃ¼rmer aus Finnland zurÃ¼ckholen

Schwenningen. (EM) „Da weiß man, was man hat“, lautete jahrelang der Werbeslogan zu einem Waschmittel. Getreu diesem Motto haben sich die Schwenninger Wild Wings offenbar an einen alten Bekannten erinnert.

Nach einem Bericht der Badischen Zeitung soll es den Schwenninger Wild Wings zum zweiten Mal gelungen sein Flügelstürmer Max Görtz an den Neckarsprung zu lotsen.

Mit 28 Punkten in 38 Hauptrundenspielen hatte Max Görtz in seiner ersten DEL-Spielzeit 20/21 erheblichen Anteil an der Playoff Qualifikation der Grizzlys Wolfsburg. Das Interesse der Wild Wings war geweckt. Im Sommer 2021 folgte erstmals der Wechsel nach Schwenningen. Seine Ausbeute von 37 Punkten in 50 Spielen weckte das Interesse des finnischen Top-Klubs KaiPa Kuopio. Dort absolvierte der Schwede in der aktuellen Spielzeit 47 Spiele (27 Punkte).

Vor seiner ersten Zeit in der DEL spielte der 30-jährige Rechtsschütze für drei Spielzeiten (2017 – 2020) bei den Malmö Redhawks in der schwedischen SHL, nachdem er 2012 von den Nashville Predators im NHL Entry Draft gezogen wurde.

Nun soll sich Max Görtz erneut in den Dienst der Wild Wings stellen. Offiziell bestätigt ist die Rückkehr des Schweden noch nicht.

Karrieredaten Max Görtz

