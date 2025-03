Medienbericht: Red Bull MÃ¼nchen holt StÃ¼rmer der NÃ¼rnberg Ice Tigers

München. (EM) Die Planungen für die kommende Saison laufen bei allen DEL-Klubs seit Monaten schon auf Hochtouren.

Hochtalentierte deutsche Spieler sind jedes Jahr heiß begehrt, aber auch Importspieler, die charakterlich, spielerisch und nicht zuletzt auch durch ihr Scoring überzeugen konnten stehen oben auf dem Wunschzettel der DEL-Manager.

Die Nürnberg Ice Tigers konnten klugerweise mit Cole Maier, Evan Barratt, Will Graber und Charlie Gerard bereits vier ihrer sechs teaminternen Topscorer vertraglich auch für die nächste Saison an sich binden.

Allerdings werden sie laut einem Bericht der Münchner Abendzeitung bei Jeremy McKenna das Nachsehen haben. Der 25- jährige Kanadier wird seine Brötchen demnach zukünftig in der bayerischen Landeshauptstadt verdienen.

McKenna, aktuell noch verletzt, konnte in seinen 42 Hauptrundenspielen mit 22 Toren und 21 Vorlagen bei nur 25 Strafminuten voll überzeugen. Und das in seiner DEL-Premierensaison.

Bei den Red Bulls ist McKenna nicht völlig unbekannt. Er ging in sehr jungen Jahren (16) einen für einen Kanadier eher ungewöhnlichen Weg: In der Saison 15/16 spielte er für die U18 und U20 in der Red Bull Hockey Academy Salzburg.

Über die QMJHL schaffte er den Sprung bis in die American Hockey League (AHL).

„Jeremy McKenna ist ein absoluter Torjäger mit einem hervorragenden Schuss und offensiven Instinkten“, lobte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf McKenna bei seiner Verpflichtung.

Eine Einschätzung, die sich bestätigte. Der 25- jährige McKenna hat somit die Ice Tigers als Sprungbrett hervorragend genutzt, wodurch für beide Seiten eine Win-Win-Situation wurde. Nun soll der nächste Schritt folgen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Jeremy McKenna Karriere in Zahlen

Eishockey-Magazin TV