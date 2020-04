Medienbericht: Krefeld Pinguine haben einen Investor gefunden

Krefeld. (EM) Besonders in den letzten Monaten haben viele Eishockeyfans außerhalb Krefelds die in loser Folge wiederkehrenden Schlagzeilen über eine drohende Insolvenz der Krefeld...

Krefeld. (EM) Besonders in den letzten Monaten haben viele Eishockeyfans außerhalb Krefelds die in loser Folge wiederkehrenden Schlagzeilen über eine drohende Insolvenz der Krefeld Pinguine nur noch zur Kenntnis genommen.

Nach der teilweise öffentlich ausgetragenen „Schlammschlacht“ mit Gesellschafter Energy Consulting und dem nie öffentlich beim Namen genannten neuen Gesellschafter, der dann doch nicht einsteigen wollte, war es in den letzten Wochen fast beängstigend ruhig um die Pinguine geworden.

Nun aber berichtet die in der Regel gut informierte Rheinische Post, dass man sich am Mittwoch vor einem Notar mit einem Schweizer Investor geeinigt haben soll. Dieser neue Investor soll dem Bericht nach 80% der Anteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH übernehmen. Zwei Millionen Euro sollen kurzfristig in die klamme Kasse der Pinguine fließen, womit das Finanzloch von rund 1,2 Millionen gestopft wäre und die drohende Insolvenz auch vom Tisch wäre.

Die bisherigen Gesellschafter Wolfgang Schulz und Dirk Wellen sollen demnach in Zukunft vier Prozent halten. Zwei neue Gesellschafter sollen in Zukunft ebenfalls mit einem kleinen Anteil beteiligt sein.













Bis zum 24. Mai müssen die Pinguine, wie alle anderen 13 DEL Klubs auch, die Lizenzunterlagen vorlegen. Heute will der Klub von der Westparkstraße den Namen des neuen Investors und die neue Gesellschafterstruktur öffentlich bekanntgeben. In Zeiten der Corona-Krise und nach all den Negativschlagzeilen in den letzten Monaten wäre es für das Krefelder Eishockey wohl ein echter Befreiungsschlag.