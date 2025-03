Medical Report: Michal Kristof fÃ¤llt sechs Wochen aus

SCL-Tigers-Stürmer Michal Kristof hat sich am vergangenen Donnerstag im Play-In-Spiel gegen den EHC Kloten eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und wird rund sechs Wochen ausfallen.

Die Szene ereignete sich in der 23. Minute, als Michal Kristof nach einem Check von Klotens Tyler Morley unglücklich das rechte Knie verdrehte. Zwar kehrte der slowakische Stürmer noch im Mitteldrittel auf das Eis zurück, nach dem Spiel gegen Kloten zeigten sich aber am Folgetag zunehmende Beschwerden. Genauere Untersuchungen haben nun eine Teilverletzung am rechten Knie ergeben, welche zwar keiner Operation bedarf, aber von einer rund sechs wöchigen Pause ausgegangen werden muss.

Die SCL Tigers müssen nun mehrere Wochen auf Kristof verzichten und wünschen ihm eine schnelle Genesung.

