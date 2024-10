Medical Report: MÃ¤enalanen und Malone verletzt

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers müssen zwei schmerzhafte Ausfälle verkraften. Sowohl der finnische Stürmer Saku Mäenalanen als auch der US-Amerikaner Sean Malone fallen...

Sowohl der finnische Stürmer Saku Mäenalanen als auch der US-Amerikaner Sean Malone fallen aufgrund von Verletzungen vorerst aus.

Der finnische Stürmer Saku Mäenalanen verletzte sich am 24.09.2024 im Spiel gegen den HC Davos am Oberkörper. Die genaue Ausfallzeit ist noch unklar, sein Zustand wird täglich neu beurteilt (day by day).

Zudem hat sich der US-Amerikaner Sean Malone im Spiel gegen den HC Lugano am 01.10.2024 ebenfalls am Oberkörper verletzt. Er erlitt einen Muskelteilabriss der Bauchmuskulatur, wodurch er voraussichtlich für 6-8 Wochen ausfallen wird.

Damit stehen beide Spieler am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung.