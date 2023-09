McPherson bleibt Scorpions treu – KlÃ¶pper bleibt ebenfalls

Artikel anhören Mellendorf. (PM Scorpions) „Er hat mir zwar vor seinem Rückflug nach Kanada gesagt, dass er gern auch im nächsten Jahr bei den...

Mellendorf. (PM Scorpions) „Er hat mir zwar vor seinem Rückflug nach Kanada gesagt, dass er gern auch im nächsten Jahr bei den Scorpions spielen würde“, so Sportchef Eric Haselbacher, „ich war dann aber doch sehr glücklich, als der unterschriebene Vertrag vom „Spieler des Jahres“ der Oberliga Nord bei uns eintraf“.

Der letztjährige Topscorer der Eishockey Oberliga Nord (124 Scorerpunkte), Allan McPherson, wird auch in der Saison 2023/24 die Schlittschuhe für die Hannover Scorpions schnüren.

Der 32 jährige, in Kinburn (Ontario) geborene Kanadier kam in der vergangenen Saison aus der slowakischen Extraliga und wurde auf Anhieb Topscorer der Oberliga Nord.

Nach der Verpflichtung von Pascal Aquin und Allan McPherson haben die Scorpions bereits zwei ihrer letztjährigen kanadischen Topscorer wieder an Bord und Sportchef Eric Haselbacher ist sich sicher, dass auch noch der eine oder andere Topspieler dazukommen wird.

Patrick Klöpper erneut ein Scorpion – Aktuelles Fitnessprogramm in Melbourne

Nach dem Motto: „Gute Eishockeyspieler holen sich die Fitness im Sommer“, spielt Patrick Klöpper aktuell in Australien bei den „Melbourne Ice“ bei denen er nach sehr kurzer Zeit bereits 10 Scorerpunkte erzielte.

Nach zwei Jahren in denen Patrick Klöpper bei den Hannover Scorpions insgesamt 112 Scorerpunkte erzielt hat, hat sich Klöpper für eine weitere Spielzeit bei den Hannover Scorpions entschieden.

Nach 311 Spielen in der DEL und DEL2, wechselte der in Duisburg geborene jetzt 29 jährige pfeilschnelle Außenstürmer in der vorletzten Saison zu den Scorpions.

Patrick ist ein offener Typ, dessen Meinung auch in der Kabine wichtig ist. „Klöppi“ hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen und ist heiß auf den Saisonstart!

Andy Reiss weiterhin ein Scorpion

Andy Reiss, jetzt schon Legende der Scorpions, hat seinen Vertrag verlängert. Der 1,82 m große und 83 Kg schwere Linksschütze spielte bereits 546-mal in der DEL und ist einer unserer Meisterhelden von 2010!

Letzte Saison erzielte unser Verteidiger mit der Nr. 96 insgesamt 19 Tore und 35 Vorlagen (54 Scorerpunkte). „Er ist ein kompletter Spieler ohne Schwächen“, so Sportchef Eric Haselbacher. „Andy ist läuferisch und als Charakter in unserem Team unersetzbar“, fügt Coach Kevin Gaudet überglücklich nach der Unterschrift des Top Verteidigers noch hinzu.