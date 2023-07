Maylan bleibt an Bord – Kecskemeti vervollständigt das Trainertandem

Sterzing. (PM Broncos) Hoch erfreut geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerung mit dem kanadischen Importstürmer Justin Maylan bekannt. Justin Maylan unterschrieb bereits in der...

Justin Maylan unterschrieb bereits in der Vorsaison einen Zweijahresvertrag und ist somit bis zum Saisonende 2024 an die Broncos gebunden. In der vergangenen Saison konnte der Kanadier die hohen Erwartungen nicht zur Gänze erfüllen. Dies lag vor allem am Verletzungspech. Mehrere Wochen war der Angreifer außer Gefecht und konnte nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Gegen Ende der Saison kletterte die Formkurve allerdings nach oben und der 32-Jährige zeigte sein ganzes Können. Das der Rechtsschütze ein hochtalentierter Spieler ist, bewies er bereits in der Vergangenheit. Für Gröden und den HC Pustertal sammelte Maylan 112 Punkte in 75 Partien. In der kommenden Saison möchte der Center wieder an seine alte Form anknüpfen.

Zudem geben die Wipptal Broncos hoch erfreut die Verpflichtung von Aron Kecskemeti bekannt. Der Mann aus Ungarn wird in der kommenden Saison die Rolle als Assistenz- und Tormanntrainer übernehmen. Der 30-Jährige beendete seine aktive Hockeykarriere bereits im zarten Alter von 22 Jahren und widmete sich anschließend dem Leben als Coach. Bisher verbrachte Aron seine gesamte Karriere in Ungarn. Dort arbeitete er vorwiegend als Assistenz- und Torhütertrainer bei der Nationalmannschaft Ungarns (U17, U18 und U20) und bei DEAC in der „Erste Liga“. Zusammen mit dem neuen Headcoach Johan Sjöquist bildet er das neue Trainertandem im Wipptal.

