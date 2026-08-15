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Maximilian Theirich verstärkt den Sturm der Hockey Tigers

15. August 20261 Mins read79
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Maximilian Theirich - © Vienna Capitals / Ben Leitner
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Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Die Tigers können mit Maximilian Theirich einen weiteren österreichischen Neuzugang präsentieren.

Der 23-jährige Wiener wechselt nach zwei Spielzeiten bei den Vienna Capitals nach Vorarlberg und bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus der ICE Hockey League und der Alps Hockey League mit.

Der 170 Zentimeter große und 74 Kilogramm schwere Linksschütze begann seine Eishockeylaufbahn bei den Vienna Young Tigers. Bereits früh führte ihn sein Weg nach Kärnten, wo er beim EC-KAC Future Team erstmals Luft in der Alps Hockey League schnupperte und sich Schritt für Schritt im Erwachsenen-Eishockey etablieren konnte.

Seine Entwicklung brachte Theirich schließlich auch zu einem ersten Einsatz für die Kampfmannschaft des KAC in der höchsten österreichischen Spielklasse. Nach seiner Zeit in Klagenfurt kehrte der gebürtige Wiener in seine Heimatstadt zurück und stand in den vergangenen beiden Spielzeiten im Kader der Vienna Capitals.

Dort sammelte der 23-Jährige weitere wertvolle Erfahrung auf höchstem österreichischem Niveau. Insgesamt kann Theirich mittlerweile auf 71 Einsätze in der win2day ICE Hockey League zurückblicken. Noch umfangreicher fällt seine Erfahrung in der Alps Hockey League aus. In insgesamt 132 Partien erzielte der Linksschütze 26 Tore und bereitete weitere 38 Treffer vor.

Mit Maximilian Theirich gewinnen die Tigers einen Spieler, der hervorragend in die bisherige Kaderplanung passt. Seine Erfahrung aus der ICE Hockey League und der Alps Hockey League soll ihm dabei helfen, sich rasch an die neue Herausforderung in der deutschen Oberliga anzupassen. Herzlich willkommen bei den Tigers, Maxi!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maximilian Theirich @ Elite Prospects

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