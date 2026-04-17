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Maximilian Schäffler verlängert in Kempten

17. April 20261 Mins read34
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Maximilian Schäffler - © by Sportfoto-Sale (SD)
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Kempten. (PM ESC) Bereits in seine siebte Saison an der Iller geht der gebürtige Kaufbeurer.

Eine Vereinstreue wie sie heute nur noch selten zu finden ist. Augsburg, Kaufbeuren, Ravensburg, er hat einige Jahre in den Top Ligen Deutschlands verbracht, fühlt sich aber schon lange beim ESC heimisch und pudelwohl. Beeindruckende 174 Scorerpunkte stehen bis jetzt für die Sharks in seiner Vita.

Er ist und bleibt ein wichtiger Baustein im Team von Sven Curmann. Seine Erfahrung, seine Scoringqualitäten, sein Bullyspiel und vor allem auch die hervorragende Defensivarbeit machen den inzwischen 34 jährigen Center so wertvoll.

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