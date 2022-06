Maximilian Prinz arbeitet an seinem Comeback

Lechbruck. (PM ERC) Eigengewächs Maximilian Prinz war in den vergangenen Jahren nicht gerade vom Glück verfolgt, zumindest was das Sportliche anbelangt: Der 21-jährige Verteidiger...

Lechbruck. (PM ERC) Eigengewächs Maximilian Prinz war in den vergangenen Jahren nicht gerade vom Glück verfolgt, zumindest was das Sportliche anbelangt: Der 21-jährige Verteidiger schied in der Saison 2019/20 als U20-Spieler mit einer Knieverletzung vorzeitig aus.

Dann arbeitete er sich zurück, um in der Eishockey-Landesliga zu spielen, doch Corona machte auch ihm im November 2020 einen dicken Strich durch die Rechnung. Danach diagnostizierten die Ärzte, dass eine erneute Knie-Operation fällig wird, die dann die Saison 2021/22 zunichte machte. Viele hätten aufgegeben, nicht so Maximilian Prinz! Er trainiert bereits seit Wochen individuell, um mit einer bestmöglichen Fitness ins Sommertraining einzusteigen.

Vorsitzender Manfred Sitter: „Max Prinz ist unser Joker. Niemand weiß, was am Ende tatsächlich herauskommt. Dass er das Talent hat, um ein gestandener Landesligaverteidiger zu werden, ist unstrittig. Mir imponiert sein Wille, alles dafür zu tun, um in der 1. Mannschaft spielen zu können. Wir alle wünschen ihm, dass sein Knie hält und er uns auf dem Eis helfen kann. Er hat unsere volle Unterstützung.“