Maximilian Miller wechselt aus HÃ¶chstadt zu den Islanders

Lindau. (EVL) Mit Maximilian Miller können die EV Lindau Islanders den dritten Neuzugang zur neuen Spielzeit präsentieren.

Der Spieler mit einem enormen Potential wechselt vom Oberligakonkurrenten, den Höchstadt Alligators, nach Lindau. Vom mittelfränkischen Aischgrund geht es für Miller an den Bodensee – und auch wieder näher an seine Heimatstadt Kempten. „Maximilian Miller ist ein interessanter Spieler für uns, da er sowohl in der Abwehr als auch im Sturm einsetzbar ist“, beschreibt der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic, die Vorzüge der vielseitig einsetzbaren Neuverpflichtung. „Da er eine gute Hockey Intelligenz aufweist und Übersicht besitzt, sehen wir ihn bei uns in der Defensive.“

Nach einem Jahr bei den Höchstadt Alligators möchte sich der gebürtige Allgäuer bei den EV Lindau Islanders weiterhin in der Oberliga beweisen. Nach den geführten Gesprächen sieht Miller in Lindau die besten Chancen, einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung zu machen. In den Spielen der vergangenen beiden Spielzeiten wusste Miller in den Partien gegen seinen künftigen Verein die Lindauer Verantwortlichen zu überzeugen. Am Bodensee wird Miller mit der Nummer 19 für die Islanders auflaufen.

„Ich bin vom Konzept überzeugt und dem, was mir Lindau in der sportlichen Entwicklung bietet, damit ich hier auch einen weiteren Schritt in meiner persönlichen Weiterentwicklung machen kann“, begründet Maximilian Miller seinen Wechsel. „Dass mir diese Gelegenheit noch in der Nähe meiner Heimat geboten wird, hat mich vollends überzeugt, in Lindau zu unterschrieben.“

Der 21 Jahre alte Maximilian Miller ist gebürtig aus Kempten. Er begann seine Eishockeylaufbahn beim EV Füssen und durchlief dort bis zur U16 auch komplett den Nachwuchs. Zur Saison 2016/2017 wechselte der damals 14-jährige zum ESV Kaufbeuren und konnte dort auf Anhieb in 31 Spielen 40 Scorerpunkte erzielen. In der darauffolgenden Saison gelangen Miller in 36 Spielen 86 Scorerpunkte für die U16 der Kaufbeurer in der Schüler Bundesliga. Im selben Jahr gab es dann für den Allgäuer auch die erste Einladung zu U16 Nationalmannschaft des DEB. Hier schaffte er in seinen drei Spielen auf Anhieb drei Assists. In der Saison 2018/2019 gelangen dem talentierten Spieler in der U17 des ESV Kaufbeuren in 38 Spielen starke 93 Punkte, was ihm wiederum eine Einladung zur U17-Nationalmannschaft brachte. Dort bestritt er als Assistant-Kapitän neun Länderspiele.

Nach drei weiteren Spielzeiten in den Nachwuchsmannschaften des ESVK schnupperte Miller beim EV Füssen, Kooperationspartner der Kaufbeurer, erstmals Oberligaluft und wusste hierbei zu überzeugen. In der nun abgelaufenen Saison absolvierte Miller seine erste komplette Spielzeit im professionellen Eishockey bei den Höchstadt Alligators. Durch eine Verletzung bestritt Miller für die Alligators 24 Spiele und konnte dabei aber stets zu überzeugen

Weitere Kaderplanungen und Verhandlungen sind im Gange, sobald die Islanders hier Vollzug melden können, werden sie dies veröffentlichen.

Kaderstatus 2023|2024 zum 21.04.2023

Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren)

Verteidigung: Eric Bergen (Vertrag verlängert), Maximilian Miller (Neu: Höchstadt Alligators) Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings),

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)

