Maximilian Merkl kommt per Förderlizenz von den Nürnberg Ice Tigers

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen die Kooperation mit dem PENNY DEL-Klub Nürnberg Ice Tigers fort.

Zur Verstärkung der Defensive wird der erst 17-jährige Maximilian Merkl mit einer Förderlizenz ausgestattet. Schon am kommenden Sonntag wird der Linksschütze im Testspiel gegen die Saale Bulls Halle erstmals für die Oberpfälzer auflaufen.

Der gebürtige Nürnberger stammt aus dem Nachwuchs des EHC 80 Nürnberg. In der vergangenen Saison stieg er mit der U20-Mannschaft in die DNL2 auf. Zudem konnte er bereits in der PENNY DEL, der höchsten deutschen Eishockeyliga, in insgesamt acht Spielen Erfahrung sammeln. Auf internationalem Parkett spielte der Verteidiger für die U16- und U17-Nationalmannschaft.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: “Ich freue mich, dass wir auch in dieser Saison Unterstützung aus Nürnberg erhalten. Max ist ein äußerst talentierter und laufstarker Verteidiger, der bei uns die Möglichkeit zur Weiterentwicklung bekommt. Außerdem bekommen wir durch ihn mehr Tiefe in unseren Kader.”

