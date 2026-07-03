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EHC FreiburgTransfer-News

Maximilian Leitner und Christian Goss verlängern bei den Wölfen

3. Juli 20261 Mins read56
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Maximilian Leitner - © Sportfoto-Sale (DR)
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Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende DEL2-Saison bekanntgeben: Sowohl Maximilian Leitner als auch Christian Goss werden weiterhin das Trikot der Wölfe tragen.

Besonders erfreulich ist die Vertragsverlängerung von Maximilian Leitner. Der Verteidiger gehört seit der Saison 2024/25 zum Wolfsrudel, verpasste die komplette vergangene Spielzeit jedoch verletzungsbedingt. In den vergangenen Monaten arbeitete der 25-Jährige intensiv an seinem Comeback. Sämtliche medizinischen Untersuchungen und leistungsdiagnostischen Tests absolvierte Leitner erfolgreich, sodass er grünes Licht für die Saisonvorbereitung erhalten hat. Damit wird der Defensivspezialist zur neuen Spielzeit wieder voll einsatzfähig sein und seine Qualitäten erneut in den Dienst der Mannschaft stellen können.

„Wir freuen uns sehr, dass Maxi den langen Weg zurück erfolgreich gemeistert hat. Er hat hart an seinem Comeback gearbeitet und sich die Rückkehr aufs Eis verdient. Dass er nun wieder vollständig belastbar ist, ist sowohl für ihn persönlich als auch für unsere Mannschaft eine tolle Nachricht“, freut sich der sportliche Leiter der Wölfe, Simon Danner.

Maximilian Leiter ergänzt: „Es freut mich riesig, auch diese Saison wieder für den EHC Freiburg auf dem Eis zu stehen! Nach einem Jahr Verletzungspause bin ich endlich wieder fit und kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs loszulegen. Danke für das Vertrauen – ich freue mich auf alles, was kommt!“

Auch auf der Torhüterposition herrscht nun Planungssicherheit: Christian Goss hat seinen Vertrag verlängert und komplettiert damit das Torhüter-Trio des EHC Freiburg rund um Olafr Schmidt und Christian Schneider für die DEL2-Saison 2026/27. Für den Schlussmann wird es die zweite Saison im Profikader der Wölfe. Der 18-Jährige kam in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich für die U20-Mannschaft zum Einsatz, für die er auch in der kommenden Saison spielberechtigt sein wird. Mit konstant ansprechenden Leistungen im Training empfahl sich Goss jedoch für einen festen Platz im Profikader und soll seine weitere Entwicklung künftig auch im Umfeld der DEL2-Mannschaft fortsetzen.

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