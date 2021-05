Maximilian Hermann verlÃ¤ngert beim ESC Kempten

Kempten. (PM ESC) Viel Gelegenheiten sich in der vergangenen abgebrochenen Saison auszuzeichnen hatte der letztjährige Neuzugang vom EHC Königsbrunn leider noch nicht. Er war...

Er war aber auch einer der Ersten der den Verantwortlichen an der Iller seine Zusage für die neue Spielzeit gab, was ein deutliches Zeichen ist, das er in der kommenden Saison zeigen möchte was er drauf hat. Erfahrung hat der Linksschütze trotz seiner jungen Jahre in Memmingen, Peiting und Königsbrunn bereits genug gesammelt um auch in Kempten zu bestehen.

Und seinen Trainer Carsten Gosdeck hat er bereits überzeugt, dieser freut sich dementsprechend auch über die Vertragsverlängerung seines jungen Schützlings: „In der kurzen Zeit während der letzten Saison habe ich bei ihm viele starke Ansätze gesehen. Er hat von meinen jungen Spielern die größte Entwicklung gemacht. Auch wenn ich auf 2 Reihen umstellen musste, habe ich ihn dabei gerne spielen lassen.

Wenn er so gut weiterarbeitet kann er zu einer führenden Persönlichkeit im Kemptener Eishockey werden.“