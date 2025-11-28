Maxim TrÃ©panier wird ein Eispirat

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre fÃ¼nfte Importstelle besetzt und den kanadischen Angreifer Maxim TrÃ©panier unter Vertrag genommen.

Der 26-jÃ¤hrige StÃ¼rmer wechselt vom ungarischen Club FerencvÃ¡rosi TC aus der win2day ICE Hockey League nach Westsachsen und soll das aktuell personell angeschlagene Team verstÃ¤rken. Bei den Eispiraten wird er kÃ¼nftig die RÃ¼ckennummer 19 tragen.

â€žWir haben einen offensiven StÃ¼rmer fÃ¼r den Ausfall von Ladislav gesucht und sind mit Maxim fÃ¼ndig geworden. Er ist jung und hungrig, mÃ¶chte zeigen was in ihm steckt und wird unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft gebenâ€œ, erklÃ¤rt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

TrÃ©panier gilt als schneller, wendiger und offensivstarker FlÃ¼gelspieler, der sowohl rechts als auch links eingesetzt werden kann. Besonders im Powerplay sorgt der technisch versierte Kanadier fÃ¼r Gefahr und soll ein flexibel einsetzbarer Baustein fÃ¼r das Angriffsspiel der Crimmitschauer werden.

Seine Eishockey-Ausbildung durchlief TrÃ©panier zunÃ¤chst bei kanadischen College-Teams, ehe er Ã¼ber die nordamerikanische Top-Juniorenliga QMJHL auf sich aufmerksam machte. Dort spielte er unter anderem fÃ¼r die Rimouski OcÃ©anic, Gatineau Olympiques, Halifax Mooseheads und Shawinigan Cataractes und sammelte in 200 Spielen beeindruckende 175 Scorerpunkte.

Es folgten drei Jahre in der nordamerikanischen UniversitÃ¤tsliga USports, bevor Maxim TrÃ©panier 2023 mit den Trois-RiviÃ¨res Lions in der ECHL erstmals Profiluft schnupperte. Nach fÃ¼nf Toren und fÃ¼nf Vorlagen wagte er den Sprung nach Europa. Sein Weg fÃ¼hrte ihn zunÃ¤chst nach Norwegen: Mit Storhamar wurde er 2024 norwegischer Meister. AnschlieÃŸend sorgte er in DÃ¤nemark fÃ¼r Furore, wo er fÃ¼r die Herlev Eagles starke 26 Tore und 26 Vorlagen erzielte. Zu Beginn der aktuellen Saison stand TrÃ©panier fÃ¼r FerencvÃ¡rosi TC in der ICEHL auf dem Eis, verlieÃŸ das Team jedoch nach acht Spielen.

â€žIch freue mich riesig darauf, fÃ¼r den Rest der Saison Teil des Teams zu sein. Ich habe viel Gutes Ã¼ber die Fans und den Club gehÃ¶rt und bin begeistert, bald vor dieser tollen AtmosphÃ¤re spielen zu dÃ¼rfenâ€œ, erklÃ¤rt Maxim TrÃ©panier.

Bei den Eispiraten Crimmitschau soll der variable Offensivspieler nun eine zentrale Rolle einnehmen und dem Team in der aktuellen Personalsituation dringend benÃ¶tigte Entlastung geben. Sollte die Lizenzierung rechtzeitig abgeschlossen sein, kÃ¶nnte TrÃ©panier, der aktuell aus Kanada nach Deutschland reist, bereits am Sonntag gegen die EisbÃ¤ren Regensburg erstmals fÃ¼r die Westsachsen auflaufen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!