Maxim Mastic wechselt zu den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Maxim Mastic den nächsten Neuzugang für die kommende Saison.

Der 23jährige Deutsch-Slowake wechselt von den Höchstadt Alligators zu den Ice Dragons und wird die Defensive der Ostwestfalen verstärken, weiß aber auch sehr genau, wo das gegnerische Tor steht.

Der HEV-Neuzugang, der in Wolfsburg geboren wurde, ist der Sohn des ehemaligen Eishockeyprofis Marek Mastic und so lag es nahe, dass auch er schnell die Schlittschuhe schnürte. Ausgebildet wurde Maxim Mastic hauptsächlich in Tschechien sowie in der Red Bull Akademie in Salzburg. International spielte er für die Nachwuchsnationalmannschaften der Slowakei. In der Spielzeit 2022/23 wechselte er zu den Memmingen Indians in die Oberliga Süd. Aufgrund von Personalengpässen wurde dort aus dem Angreifer ein erfolgreicher Verteidiger und diese Position hat er bis heute beibehalten. In den beiden vergangenen Jahren gelang ihm mit den Höchstadt Alligators zweimal der Einzug in die PlayOffs und holte in insgesamt 85 Spielen 45 Scorerpunkte bei acht eigenen Treffern.

Jetzt freut sich Maxim Mastic auf seine Zeit bei den Ice Dragons: „Aktuell verbringe ich den Sommer in Bratislava und werde im August dann nach Herford kommen. Ich war noch nie dort, habe mich aber ein wenig über die Stadt informiert und natürlich auch schon einiges vom Stadion gesehen. Ich weiß, dass es eine kleine Eishalle mit sehr viel Stimmung ist und freue mich schon darauf. Die Gespräche mit Chefcoach Henry Thom waren sehr positiv und haben mir schnell das Gefühl gegeben, dass Herford der richtige Ort für meine Entwicklung ist.“

Henry Thom beschreibt den Herforder Neuzugang wie folgt: „Maxim ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler. Er hat im Nachwuchsbereich für die slowakische Nationalmannschaft gespielt, war auch an der Redbull-Akademie in Salzburg und hat gute Stationen gehabt. Technisch und läuferisch bringt er viel mit, aber was mir bei ihm besonders auffiel war, dass er das Spiel sehr gut lesen kann. Er ist immer sehr gut in Position, kurbelt das Spiel auch von hinten nach vorne an, geht auch mit und schaltet sich in der Offensive ein. Er ist ein dualer Verteidiger und ich bin froh, dass er nun bei uns spielt.“

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Ice Dragons-Fans heißen Maxim Mastic herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maxim Mastic @ Elite Prospects

257 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro