Maxim Kryvorutskyy kommt zurÃ¼ck zu den Alligators

Höchstadt. (PM Alligators) Vor zwei Wochen trennten sich die Alligators von Daniel Maul und verabschiedeten in dieser Woche auch Kontingentspieler Austin Albrecht. Letzterer wurde...

Höchstadt. (PM Alligators) Vor zwei Wochen trennten sich die Alligators von Daniel Maul und verabschiedeten in dieser Woche auch Kontingentspieler Austin Albrecht.

Letzterer wurde ersetzt durch Nikita Shatsky und auch bei den jungen Wilden ist Verstärkung in Sicht: Maxim Kryvorutskyy kehrt zurück zum HEC.

Der 19jährige Nürnberger stand bereits in der letzten Spielzeit als Förderlizenzspieler für die Alligators auf dem Eis und bestritt auch in dieser Saison schon zwei Spiele mit dem Team: „Ich freu mich wieder mit den ganzen Jungs zu spielen! Letzte Saison war der Hammer und ein unvergessliches Jahr. Ich möchte jetzt Gas geben und mit der Mannschaft wieder da stehen wo wir letztes Jahr aufgehört haben!“

Ihn und Nikita Shatsky können die HEC-Fans gleich am Freitagabend live erleben, wenn um 20 Uhr die Blue Devils Weiden zu Gast in der grünen Hölle am Kieferndorfer Weg sind. Die Blue Devils führen die Tabelle der Oberliga Süd derzeit an und mussten sich bisher lediglich den Memmingen Indians in Overtime geschlagen geben.

Sonntag treten die Höchstadter dann auswärts in Landsberg an: Die Riverkings erwischten einen besseren Start in die Saison als im letzten Jahr und haben mit 11 Punkten nur einen Zähler Abstand zu den Alligators, allerdings haben sie auch zwei Spiele mehr auf dem Konto.