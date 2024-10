Maxi Kastner: â€žWir haben unseren Rhythmus im SAP Garden gefundenâ€œ – NÃ¤chster Heimerfolg: Red Bull MÃ¼nchen besiegt auch die Adler Mannheim

München. (PM Red Bulls / MagentaSport) Der EHC Red Bull München gewann in der Nachholpartie des dritten Spieltags der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die...

München. (PM Red Bulls / MagentaSport) Der EHC Red Bull München gewann in der Nachholpartie des dritten Spieltags der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die Adler Mannheim mit 5:4 (2:0|0:0|3:4).

Vor 9.672 Zuschauern im SAP Garden erzielten Andreas Eder, Adam Brooks, Maximilian Kastner (2) und Taro Hirose die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser, die den dritten Heimsieg in Folge feierte. Das nächste Heimspiel steht schon am kommenden Freitag an: Die Red Bulls empfangen im SAP Garden die Kölner Haie (1. November | 14:00 Uhr).

Spielverlauf

München gegen Mannheim: ein Duell der DEL-Schwergewichte. Entsprechend furios verlief auch der Start in die jüngste Auflage. Die Adler begannen aggressiv und offensiv, die Red Bulls konterten kühl und konzentriert. Ab Mitte des Drittels erarbeiteten sich die Gastgeber zunehmend Vorteile. Die Folge: Erst reagierte Eder vor dem Tor am schnellsten und traf in seinem 400. DEL-Spiel zum 1:0 für München (13.). Eine Minute später netzte Brooks allein vor Mannheims Goalie Felix Brückmann ein. Mit dieser 2:0-Führung für das Team von Trainer Kaltenhauser ging es nach 20 Minuten in die Kabine.

Auch im Mittelabschnitt boten beide Mannschaften Vollgas-Eishockey. Entschlossener agierten dabei die Red Bulls: Sie verteidigten leidenschaftlich und attackierten gefährlicher als ihre Gäste. In den wenigen Mannheimer Druckphasen glänzte München-Youngster Simon Wolf (20), der erst sein zweites DEL-Match bestritt, zwischen den Pfosten. Tore fielen in diesem intensiven Drittel allerdings keine, so dass es auch in der zweiten Pause 2:0 für München stand.

Die letzten 20 Minuten wollten die Adler unbedingt mit dem Anschlusstreffer einläuten. Wolf und seine Vorderleute setzten sich mit vollem Einsatz zur Wehr, mussten aber in der 46. Minute das 1:2 durch Marc Michaelis hinnehmen. Exakt 60 Sekunden später glückte Kris Bennett sogar der Ausgleich. Und die Red Bulls? Sie gaben die perfekte Antwort: In Minute 48 setzte Tobias Rieder Teamkollege Kastner genial in Szene, der zum 3:2 für München verwandelte. Sechs Minuten danach stellte Hirose die Zwei-Tore-Führung für den Meister von 2023 mit seinem 4:2 wieder her. Als Adler-Torhüter Brückmann in der 55. Minute für den sechsten Feldspieler vom Eis gegangen war, erhöhte Kastner mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor auf 5:2. Per Doppelschlag durch Daniel Fischbuch (58.) und Luke Esposito (59.) kamen sechs Mannheimer noch auf 4:5 heran. Nach 86 Sekunden Nervenkitzel feierte aber der EHC Red Bull München seinen dritten Heimsieg in Folge und kletterte auf Platz drei der DEL-Tabelle.

Maximilian Kastner: „Das Spiel heute hätte mehrmals kippen können, deswegen sind wir sehr froh, dass wir diesmal unsere Führung heimspielen konnten. Heute haben wir es geschafft – wir haben unseren Rhythmus im SAP Garden gefunden.“

Simon Wolf, EHC Red Bull München, feiert seinen ersten DEL-Sieg: „Ein 2:0 zu verspielen, aber dann wieder zurückzukommen ist super. Ich bin stolz auf die Jungs, super gekämpft. Ich war aufgeregt, aber nicht nervös. Ich bin hierhergekommen, um in der Liga zu spielen. Das ist es egal gegen wen.“

Matthias Plachta, Adler Mannheim: „Wir haben viel gedrückt, sind aber in 1, 2 Konter gefahren und sind eiskalt bestraft worden. Wir waren am Drücker, eine falsche Entscheidung, ein falscher Bounce und dann sind sie im 2 gegen 1 und sind eiskalt zum 3:2.“

Tore:

1:0 | 12:44 | Andreas Eder

2:0 | 13:51 | Adam Brooks

2:1 | 45:11 | Marc Michaelis

2:2 | 46:11 | Kris Bennett

3:2 | 47:15 | Maximilian Kastner

4:2 | 53:35 | Taro Hirose

5:2 | 54:19 | Maximilian Kastner

5:3 | 57:48 | Daniel Fischbuch

5:4 | 58:34 | Luke Esposito

Zuschauer: 9.672

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV