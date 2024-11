Maxi Kastner: â€žEs war ein sehr emotionales Spiel fÃ¼r michâ€œ – Dritter Sieg in Serie fÃ¼r Red Bull MÃ¼nchen gegen die Schwenninger Wild Wings

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 20. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:2...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 20. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:2 (1:1|2:0|1:1) und fuhr damit den dritten Sieg in Folge ein.

Vor 7.113 Zuschauern im SAP Garden erzielten Tobias Rieder, Taro Hirose, Nico Krämmer und Adam Brooks die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten schwungvoll in das 500. DEL-Spiel von Maximilian Kastner. In der zweiten Minute bewahrte Joacim Eriksson die Gäste mit einer Glanzparade gegen Maximilian Daubner vor dem Rückstand. Kurz darauf war der Schwede geschlagen: Rieder hielt nach dem punktgenauen Pass von Jonathon Blum am langen Pfosten den Schläger hin – 1:0 (3.). München kontrollierte danach die Partie und verteidigte vor dem Tor von Simon Wolf konsequent. Obwohl Schwenningen viele Schüsse abgab, musste Wolf zunächst keine Hochkaräter entschärfen. Kurz vor der Drittelpause war der Schlussmann nach der sehenswerten Einzelleistung von Zach Senyshyn (20.) aber chancenlos. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Red Bulls den besseren Start: Hirose traf nach Daubners Vorarbeit genau in den Winkel (22.). Der viermalige deutsche Meister ließ auch nach dem erneuten Führungstreffer nicht locker und agierte weiter druckvoll. Eriksson stand unter Dauerbeschuss, doch trotz mehrerer Topchancen fiel zunächst kein weiterer Treffer. Das änderte sich in der 39. Minute: Krämmer erzielte das 3:1 und sorgte somit für eine Zwei-Tore-Führung vor dem Schlussabschnitt.

In diesem fand Schwenningen zunächst kein Mittel gegen die Defensive der Red Bulls – und dennoch machten es die Gäste noch einmal spannend. Matthew Puempel markierte nach einem Konter den Anschlusstreffer (47.). Die Wild Wings wollten nun den Ausgleich, aber auch das Team von Trainer Kaltenhauser hatte gute Chancen auf den vierten Treffer. In der 56. Minute war es dann Brooks, der mit seinem Treffer zum 4:2 für die Entscheidung sorgte.

Maximilian Kastner: „Es war ein sehr emotionales Spiel für mich. Ich musste mich beim ersten Wechsel echt zusammenreißen. Ich glaube, wir haben heute gut reingefunden. Wir standen kompakter in den letzten Spielen und das hat uns geholfen, Offensive zu kreieren. Da haben wir unsere Qualitäten und die haben wir ausgespielt.“

Tore:

1:0 | 02:38 | Tobias Rieder

1:1 | 19:40 | Zach Senyshyn

2:1 | 21:53 | Taro Hirose

3:1 | 38:09 | Nico Krämmer

3:2 | 46:50 | Matthew Puempel

4:2 | 55:11 | Adam Brooks

Zuschauer: 7.113

