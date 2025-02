Max Steinacher nicht mehr Sports Manager

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie und Sports Manager Max Steinacher trennen sich.

Auffassungsunterschiede waren ausschlaggebend.

Max Steinacher ist nicht mehr Sports Manager des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie. Zwischen den Vereinsverantwortlichen und Steinacher gab es unterschiedliche sportliche Auffassungen was Gegenwart und Zukunft betrifft. Der Vereinsvorstand und Steinacher kamen somit zur Entscheidung, künftig getrennte Wege zu gehen.

„Wir danken Max für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so die Haie in der Pressemitteilung.

