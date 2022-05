Max RÃ¶tsch verlÃ¤ngert bei den Icefighters

Salzgitter. (PM Iefighters) Mit Maximilian Rötsch verlängert der zweitjüngste Spieler im Kader der TAG Salzgitter Icefighters. Das Eigengewächs schloss sich 2019 dem Regionalliga-Team an....

Das Eigengewächs schloss sich 2019 dem Regionalliga-Team an.

„Max hat positiv überrascht“

Zuvor ging der Spieler drei Jahre lang für die Young Grizzlys Wolfsburg auf Puckjagd und erkämpfte sich nach ein paar Startschwierigkeiten seinen Platz im Kader der Icefighters.

„Max hatte vor der letzten Saison den schwersten Start aller junger Verteidiger. Es fehlte in der Saison davor etwas an Performance, wo wir uns mehr erhofft hatten. Das haben wir ihm damals mitgeteilt und nun hat er uns mit einer konstanten Saison und guter Entwicklung positiv überrascht. Jetzt muss er nochmal etwas drauf packen und einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen. Ich freue mich auf eine weitere Saison mit Max“, so Coach Radek Vit.