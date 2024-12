Max Newton wird fÃ¼r die Krefeld Pinguine zum Matchwinner

Krefeld. (RS) In der ausverkauften Yayla Arena verfolgten 8.029 Zuschauer ein spannendes Duell zwischen dem Tabellenzweiten Krefeld Pinguine und dem zehntplatzierten EC Bad Nauheim....

Krefeld. (RS) In der ausverkauften Yayla Arena verfolgten 8.029 Zuschauer ein spannendes Duell zwischen dem Tabellenzweiten Krefeld Pinguine und dem zehntplatzierten EC Bad Nauheim.

Die Gäste zeigten sich unter ihrem neuen Trainer Mike Pellegrims in bestechender Form und brachten mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen viel Selbstbewusstsein mit. Auch die Krefelder Fans sorgten bereits während des Warm-Ups für Gänsehautatmosphäre.

Die Partie begann temporeich, und beide Teams erspielten sich frühe Chancen. Luigi Calce hatte in der ersten Minute die Führung auf dem Schläger, scheiterte aber an der Kontrolle der Scheibe. Die Defensivreihen dominierten zunächst, auch in den ersten Überzahlsituationen beider Teams.

In der 18. Minute erzielte Julian Lautenschlager nach starkem Druck der Gäste die verdiente Führung für Bad Nauheim. Sein platzierter Schuss fand den Weg vorbei an Freund und Feind ins Netz. Doch die Krefelder antworteten prompt: In Überzahl bereitete Jon Matsumoto mit einem präzisen Pass den Ausgleich durch Max Newton vor (20.).

Im zweiten Drittel drängten die Pinguine auf die Führung. Nachdem Kuhnekath und Marcinew beste Chancen ausließen, war es erneut Max Newton, der in der 28. Minute einen Abpraller zum 2:1 verwandelte.

Krefeld dominierte in dieser Phase, doch Jerry Kuhn im Tor der Roten Teufel hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. In der 38. Minute unterlief den Gastgebern im Powerplay ein folgenschwerer Aufbaufehler. Marc El-Sayed eroberte die Scheibe und legte für Zach Kaiser auf, der zum 2:2 ausglich.

Das Schlussdrittel begann mit einem kuriosen Tor: Ein Schuss von Konze verfehlte das Tor, prallte aber von der Bande zurück, und Fischer verwandelte direkt (43.). Kuhn versuchte zu retten, rutschte jedoch mit der Scheibe ins Tor.

Die Gäste kämpften sich zurück und belohnten sich in der 57. Minute. Nach einer Strafe gegen Krefeld sorgte Hickmott in Überzahl für den 3:3-Ausgleich.

Die Verlängerung blieb torlos, obwohl Bowles und Lessio jeweils Großchancen hatten. Im Penaltyschießen avancierte Max Newton zum Matchwinner: Mit seinem dritten Treffer des Abends sicherte er den Krefeld Pinguinen den Zusatzpunkt.

Endstand: Krefeld Pinguine 4:3 n.P. EC Bad Nauheim

Ein spannendes Spiel auf Augenhöhe mit einem glücklichen Ende für die Gastgeber, bei denen Max Newton einmal mehr seine Ausnahmestellung unter Beweis stellte.

Für die Pinguine geht es am 2. Weihnachtsfeiertag in Kassel weiter.

Die Roten Teufel aus Bad Nauheim erwarten den EV Landshut.

Stimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – EC Bad Nauheim 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) n.P.

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

EC Bad Nauheim: Kuhn (Lunemann) – Erk, Fischer; Seifert, Pruden; Kölsch, Wilde; Tripcke – Calce, Lautenschläger, Aubin; Bowles, Vause, Kaiser; Orendorz, Coffman, Hickmott; Steck, El-Sayed, Gaidel.

Trainer: Mike Pellegrims.

Statistik:

Tore: 0:1 (17:36) Lautenschläger (Calce/Aubin), 1:1 (19:27) Newton (Matsumoto/Weiß) PP5-4, 2:1 (27:39) Newton (Marcinew/Weiß), 2:2 (37:09) Kaiser (El-Sayed) UZ 4-5, 3:2 (42:42) Fischer (Konze/Niederberger), 3:3 (58:05) Hickmott (Coffman/Aubin),

Strafminuten: Krefeld 4, Bad Nauheim 12

Schiedsrichter: Cespiva/Lajoie.

Zuschauer: 8.029 ausverkauft

