Max Merkl kommt per FÃ¶rderlizenz – Talent von den NÃ¼rnberg Ice Tigers verstÃ¤rkt SCR-Defensive

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Defensive des SC Riessersee erhält kurz vor dem zweiten Hauptrundenwochenende der Oberliga Süd nochmals Verstärkung – mit einer Förderlizenz ausgestattet kommt der 18-jährige Verteidiger Maximilian Merkl zu den Weiß-Blauen.

Merkl ist beim PENNY-DEL Club Nürnberg Ice Tigers unter Vertrag und spielte bei der letzten U18 Weltmeisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft. Der gebürtige Nürnberger durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Icetigers und konnte erstmals in der vergangenen Saison Erfahrungen im Profieishockey sammeln: Sieben Mal stand er für die Nürnberg Ice Tigers in der PENNY-DEL auf dem Eis, zudem schnürte der Linksschütze für 21 Partien seine Schlittschuhe für die Höchstadt Alligators und trug vier Mal das Trikot des DEL2-Aufsteigers aus Weiden. Beim SC Riessersee soll der 1.81 Meter große und 78 Kg schwere Merkl nun per Förderlizenz weitere Spielpraxis im Profieishockey sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen.



„Mit Max haben wir einen jungen talentierten Spieler aus Nürnberg erhalten, der läuferisch zu einem der besten seines Jahrgangs gehört. Wir freuen uns einen Spieler seiner Qualität bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns sicherlich weiterhelfen und viel Freude bereiten!“, freut sich der sportliche Leiter Martin Buchwieser und ergänzt: „Herzlichen Dank auch an die Nürnberg Ice Tigers und deren Sportdirektor Stefan Ustorf für die angenehme und zielführende Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Förderlizenz für Max!“

Max Merkl stand heute bereits das erste Mal mit dem SC Riessersee auf dem Eis und wird beim morgigen Heimspiel der Weiß-Blauen um 20 Uhr gegen den Deggendorfer SC erstmalig für die Werdenfelser auflaufen.