Max Klughardt geht in seine dritte Saison als Wolf

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe und Max Klughardt verlängern ihre Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr. Der 21-jährige Youngster geht somit in seine dritte Saison bei den Wölfen und möchte in der anstehenden Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt beschreiten. Bereits in der abgelaufenen Saison war der gebürtige Marktredwitzer ein fester Bestandteil im Oberliga-Kader der Porzellanstädter, entsprechend groß ist auch die Freude bei Max Klughardt, weiterhin die Farben seiner Selber Wölfe auf dem Eis tragen zu dürfen. Einer, der alles gibt Vielen Fans ist der Angreifer mitunter durch seinen unermüdlichen Einsatz positiv aufgefallen. Vor allem sein Forechecking, wie auch sein läuferischer Einsatz waren in jedem Spiel hervorzuheben. Max Klughardt ist anzumerken, wie gern er hier in Selb Eishockey spielt. Auch Frank Hördler, sportlicher Leiter der Selber Wölfe, sieht eine positive Entwicklung: „Max Klughardt hat letzte Saison gezeigt, was in ihm steckt. Mit seiner Schnelligkeit und seinem unermüdlichen Einsatz hat er sich stetig weiterentwickelt und wichtige Impulse für unser Team gesetzt. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir auch künftig mit ihm planen können.“ class=“OUTBRAIN“ data-widget-id=“SMP_DT_IA“>

Vorfreude aufs Eis ist groß

Angesprochen auf die lange Sommerpause und wie die Vorbereitung gelaufen ist, gibt uns Max ein paar kurze Einblicke:

„Die Sommervorbereitung lief sehr gut. Ich war hier gemeinsam mit meinem Bruder Lukas, Mauriz Silbermann und Luca Schwarzmeier in einer kleinen Trainingsgruppe unterwegs. Alle drei waren mir hier große Hilfen, da sie mir stets Input gegeben haben, welcher mir für die Saison nur helfen kann. Nun freue ich mich einfach, nach dieser sehr langen Pause gemeinsam mit meinen Mannschaftskollegen wieder auf dem Eis stehen zu dürfen und gemeinsame Siege zu feiern.“

Playoff-Eishockey ist etwas Besonderes

Rückblickend auf die vergangene Saison, zieht Max Klughardt ein positives Fazit:

„Aus meiner Sicht bin ich sehr zufrieden mit der zurückliegenden Saison. Ich habe viele positive Erfahrungen mitgenommen und durfte vor allem auch noch Playoff-Luft schnuppern. Dennoch gab es auch negative Aspekte, an denen ich hart gearbeitet habe und weiterhin auch arbeiten werde, um mich bestmöglich zu verbessern.“

Möglichst viel Eiszeit erarbeiten

„Natürlich möchte ich für die kommende Saison verletzungsfrei bleiben, mit der Mannschaft erfolgreich sein und mir möglichst viel Spielzeit erarbeiten. Ich glaube, wir haben schon im vergangenen Jahr gezeigt, was wir drauf haben und was möglich ist. Daran wollen wir anknüpfen und dann kann es gerade in den Playoffs sehr weit für uns gehen.“

Kommt alle in die NETZSCH Arena

Auch die Fans spielen hier eine zentrale Rolle, um in der kommenden Oberliga-Saison wieder bestmöglich angreifen zu können:

„Ich kann es kaum erwarten, bald wieder vor euch – den besten Fans der Liga – auf dem Eis stehen zu dürfen. Unterstützt uns weiterhin lautstark und kommt zu unseren Spielen in die Halle. Das gibt uns einen wichtigen zusätzlichen Push und motiviert uns, alles rauszuhauen.“

Seine Karriere in Zahlen

283 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht