Max Kaltenhauser: â€žWir haben uns belohntâ€œ – Derbysieg im SAP Garden: Red Bull MÃ¼nchen bezwingt Ingolstadt

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 13. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt mit 5:1...

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 13. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 gegen den Tabellenzweiten ERC Ingolstadt mit 5:1 (0:1|3:0|2:0).

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Les Lancaster, Chris DeSousa, Jakob Weber, Maximilian Kastner und Yasin Ehliz die Tore für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser. Am kommenden Dienstag empfangen die Red Bulls im SAP Garden die Adler Mannheim (29. Oktober | 19:30 Uhr) zur Nachholpartie des 3. Spieltags.

Spielverlauf

Ein stimmungsvoller SAP Garden, temperamentvolle Red Bulls, gefährliche Gäste – das Oberbayern-Derby ließ von Beginn an kaum Wünsche offen. Beide Teams erspielten sich vor allem in Überzahl auch eine Reihe guter Chancen. Doch Münchens Mathias Niederberger und Ingolstadts Devin Williams hielten ihren Kasten jeweils sauber. Bis zur 18. Minute: Da besorgte Alex Breton bei vier gegen vier die 1:0-Pausenführung für die Panther.

Der Mittelabschnitt bot zunächst kampfbetontes Eishockey mit vielen Unterbrechungen. Beide Goalies bekamen erneut Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Im Laufe des Drittels verzeichneten die Münchner allerdings mehr und bessere Chancen als der Gegner. Deswegen durften sie sich in der 30. Minute über den verdienten Ausgleich freuen. Lancaster platzierte den Puck in Ingolstadts Torwinkel. Und damit nicht genug, sechs Minuten später brachte ein Doppelschlag den SAP Garden zum Beben: Erst sorgte DeSousa für die Führung, 14 Sekunden danach erzielte Weber sogar das 3:1 für die Red Bulls. Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel mühten sich die Panther um den Anschlusstreffer. München verteidigte mit vollem Einsatz, ließ keine klaren Möglichkeiten zu und setzte offensiv immer wieder Nadelstiche. Einer dieser Nadelstiche führte in der 55. Minute zur Entscheidung, als Kastner nach schönem Zusammenspiel mit Andreas Eder zum 4:1 traf. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte dann Ehliz (59.) und der ausverkaufte SAP Garden feierte den dritten Heimsieg des EHC Red Bull München.

Max Kaltenhauser: „Heute haben wir uns endlich belohnt. Wir haben verdient gegen eine sehr gute Mannschaft aus Ingolstadt gewonnen. Wir haben gut verteidigt, unsere ‚Nase in den Dreck gesteckt‘ und unsere Tore gemacht.“

Tore:

0:1 | 17:34 | Alex Breton

1:1 | 29:36 | Les Lancaster

2:1 | 35:55 | Chris DeSousa

3:1 | 36:09 | Jakob Weber

4:1 | 54:34 | Maximilian Kastner

5:1 | 58:24 | Yasin Ehliz

Zuschauer: 10.796

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV