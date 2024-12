Max Kaltenhauser: â€žUnser Treffer kam zu spÃ¤tâ€œ – EHC Red Bull MÃ¼nchen unterliegt bei den NÃ¼rnberg Ice Tigers

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München konnte am 31. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 im bayerischen Duell bei den Nürnberg Ice Tigers nach einem 1:4 (0:2|0:0|1:2) nicht punkten.

Vor 7.672 Zuschauern erzielte Maximilian Kastner den einzigen Treffer für das Team von Trainer Max Kaltenhauser.

Spielverlauf

Die Red Bulls starteten spielfreudig in ihr letztes Auswärtsspiel im Jahr 2024, Nürnberg musste viel Defensivarbeit verrichten. In der vierten Minute hatten die Ice Tigers Glück, als Chris DeSousa nur den Pfosten traf. Eine Riesenchance – und nicht die letzte gute Münchner Möglichkeit im ersten Drittel, doch die Tore fielen auf der anderen Seite. Cole Maier brachte die Hausherren wie aus dem Nichts in Führung. Nur 28 Sekunden später sorgte Ryan Stoa im Powerplay für die Nürnberger 2:0-Führung (18. Minute). So ging es in die erste Pause.

Nach dem Seitenwechsel hatten zunächst die Ice Tigers mehr Vorteile – auch aufgrund eines weiteren Powerplays. Der Pfosten und auch Torhüter-Talent Simon Wolf standen dem dritten Treffer der Franken allerdings im Weg, ehe die Red Bulls einen weiteren Gang hochschalten konnten. Nun rückte Niklas Treutle wieder in den Mittelpunkt. Der Nürnberger Schlussmann entschärfte knifflige Situationen wie den Abschluss von Les Lancaster (34.) und hatte einen großen Anteil daran, dass ein abwechslungsreicher Abschnitt ohne Tor endete.

Nürnberg zog sich im Schlussdrittel zurück und lauerte auf Konter. Der Plan ging auf, als Hayden Shaw das 3:0 erzielte (46.). Weil Kastner mit einem Traumtor für die Red Bulls verkürzte (51.), wurde es noch einmal spannend. Die Red Bulls rannten weiter an und versuchten es ab der vorletzten Spielminute mit dem Extra-Angreifer – ohne Erfolg, denn Maier machte 31 Sekunden vor der Schlusssirene mit seinem Empty-Net-Tor zum 4:1 den Sack endgültig zu.

Max Kaltenhauser: „Wir haben im ersten Drittel gut gespielt, nur mit dem Toreschießen hat es nicht funktioniert. Nach den beiden Nürnberger Treffern wurde es schwierig. Wir haben dann noch einmal gedrückt und uns viele Chancen erspielt, unser Tor kam aber zu spät.“

Tore:

1:0 | 17:17 | Cole Maier

2:0 | 17:55 | Ryan Stoa

3:0 | 45:19 | Hayden Shaw

3:1 | 50:32 | Maximilian Kastner

4:1 | 59:29 | Cole Maier

Zuschauer: 7.672

