Max Kaltenhauser sah „reife Leistung“, Serge Aubin sah „kein Eisbären-Hockey“ – Eisbären Berlin unterliegen München mit 1:4

Berlin. (PM Eisbären / PM Red Bulls) Die Eisbären Berlin müssen sich am 25. Spieltag der PENNY DEL geschlagen geben.

Die Berliner unterlagen dem EHC Red Bull München am Freitagabend mit 1:4.

Im Startdrittel erspielten sich beide Teams Abschlussmöglichkeiten. Patrick Hager (13.) erzielte dann für München den ersten Treffer des Abends. Die Gastgeber drückten in der Folge auf den Ausgleich, es ging jedoch mit dem knappen Vorsprung der Isarstädter in die erste Pause. Im Mittelabschnitt konnte der Hauptstadtclub seine Chancen nicht nutzen, so war es dann Nikolaus Heigl (33.), der Münchens Führung ausbaute. Im Schlussdrittel versuchte Berlin zum Anschluss zu kommen und erhöhte das Risiko. Dann aber traf Münchens Nicolas Krämmer (50.) zum 0:3. Während eines Berliner Powerplays nahm Head Coach Serge Aubin den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis und Leo Pföderl (59./PP1) traf zum 1:3. Abschließend sorgte Maximilian Kastner (60./EN) jedoch mit dem Treffer ins leere Berliner Tor für den 1:4-Endstand aus Sicht der Eisbären.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Sonntag, den 15. Dezember wieder im Einsatz. Dann kommt es in der Uber Arena zum DEL-Klassiker gegen die Adler Mannheim. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Von uns muss mehr kommen, wir waren heute einfach nicht gut genug. Im Eishockey kommt es auf die Kleinigkeiten an und uns sind vor den Gegentreffern jeweils Fehler unterlaufen. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen. Vor uns liegt eine Menge Arbeit, die wir nun angehen. Das war definitiv kein Eisbären-Hockey.“

Max Kaltenhauser (Trainer München): „Es war eine reife Leistung. Wir haben uns vorgenommen, defensiv besser zu spielen. Da haben wir in den letzten Spielen einen Schritt nach vorne gemacht. Heute haben wir ein Zeichen gesetzt.”

Kai Wissmann (Verteidiger Eisbären Berlin): „Die Niederlage ärgert uns sehr. Wir haben uns das Spiel natürlich anders vorgestellt. Über die gesamte Spieldauer konnten wir unsere Chancen nicht nutzen. Zudem war unser Forecheck auch nicht hart genug. Wenn dieser gut war, kamen wir zu Abschlussmöglichkeiten. Wir haben es allerdings oft nicht hart genug zu Ende gespielt.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – EHC Red Bull München 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Mik; Geibel, Galipeau – Tiffels, Byron, Ronning; Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Bergmann, Fontaine, Wiederer; Schneider, Hördler – Trainer: Serge Aubin

EHC Red Bull München: Niederberger (Kolarz) – Butcher, Lancaster; Abeltshauser, Bittner; Johansson, Weber; Daubner – Rieder, Eder, Oswald; Varejcka, Heigl, Eisenschmid; Krämmer, Hager, Kastner; Hirose, DeSousa, Ehliz – Trainer: Max Kaltenhauser

Tore

0:1 – 12:03 – Hager (Abeltshauser, Kastner) – EQ

0:2 – 32:35 – Heigl (Eisenschmid, Bittner) – EQ

0:3 – 49:17 – Krämmer (DeSousa, Kastner) – EQ

1:3 – 59:19 – Pföderl (Wissmann) – PP1

1:4 – 59:19 – Kastner – EN

Strafen Eisbären Berlin: 4 (0, 4, 0) Minuten – EHC Red Bull München: 8 (2, 2, 4) Minuten

Schiedsrichter Marian Rohatsch, Marc Iwert (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 14.200

