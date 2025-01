Max Kaltenhauser: „Müssen das Spiel analysieren und dann daran arbeiten“ – Red Bull München unterliegt der Düsseldorfer EG

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München unterlag am 38. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 der Düsseldorfer EG mit 1:4 (1:2|0:0|0:2).

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielte Nicolas Krämmer das einzige Tor für die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser.

Spielverlauf

Mit dem ersten Bully übernahmen die Hausherren direkt das Heft des Handelns. Erste kleinere Chancen sowie eine tolle Kombination zwischen Maximilian Kastner und Chris DeSousa konnte DEG-Goalie Henrik Haukeland jedoch geistesgegenwertig entschärfen (5. Minute). Mit ihrer ersten Gelegenheit brachten sich dann die Gäste auf das Scoreboard. Düsseldorfs Top-Torjäger Tyler Gaudet besorgte in der 10. Minute im Rebound die Führung für die Rheinländer. Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Kastner nutzte gut drei Minuten später einen Defensivfehler der Düsseldorfer und fand im gegnerischen Drittel Krämmer. Der schweißte den Puck freistehend aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich in den Knick. Lange sah es nach einem Remis zur ersten Pause aus, doch 27 Sekunden vor Ende des Drittels brachte Brendan O’Donnell die Gäste mit seinem Treffer zum 2:1 noch einmal zum Jubeln.

Nachdem die Red Bulls ihre erste Unterzahl zu Beginn des 2. Drittels konsequent wegverteidigten, übernahmen die Hausherren wieder zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die daraus hervorgehenden Möglichkeiten durch Markus Eisenschmid (24.), Patrick Hager (25.) oder Veit Oswald (27.) erwiesen sich jedoch als nicht zwingend genug, um den starken Haukeland zu überwinden. Die Münchner Dominanz endete mit Unterzahl Nummer zwei, in der die Düsseldorfer nach langer Defensivhaltung wieder zu einigen Abschlüssen kamen. Torhüter Mathias Niederberger tat es seinem DEG-Pendant gleich und verhinderte Schlimmeres. Weil Dominik Bittner kurz vor Ende des zweiten Abschnitts aus spitzem Winkel nur das Außennetz traf, blieb es beim 1:2 aus Sicht der Red Bulls.

In der ersten Hälfte des Abschlussdrittels bekamen beide Goalies kaum etwas zu tun. In der 51. Minute eröffnete Filip Varejcka mit einem Bauerntrick, den Haukeland abwehrte, dann die bis dato spannendste Phase des letzten Spielabschnitts. In Münchner Überzahl versuchten es Andreas Eder und Markus Eisenschmid mit Schlagschüssen, diese blieben jedoch ohne Erfolg (55.). Auch eine Kombination zwischen Kastner und Will Butcher brachte nicht den ersehnten Ausgleich (56.). Stattdessen erzielte Doppelpacker O’Donnell das 3:1 (58.) aus Düsseldorfer Sicht – Drake Rymsha machte den Sack via Empty Netter zum 4:1 Sekunden vor der Schlusssirene zu.

Max Kaltenhauser: „Am Anfang haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt. Wir schießen dreimal am leeren Tor vorbei. Passiert das nicht, schaut das Spiel vielleicht anders aus. Im letzten Drittel war es dann einfach zu wenig. Wir müssen das Spiel jetzt analysieren und dann daran arbeiten.“

Tore:

0:1 | 09:03 | Tyler Gaudet

1:1 | 12:27 | Nicolas Krämmer

1:2 | 19:33 | Brendan O’Donnell

1:3 | 57:12 | Brendan O’Donnell

1:4 | 59:56 | Drake Rymsha

Zuschauer: 10.796 (ausverkauft)

