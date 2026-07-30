Frei nach Westernhagen: „Ich bin wieder hier, in meinem Revier“ – Max Hops ist zurück in Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Er ist noch nicht ganze 24 Jahre alt, hat aber schon die Erfahrung von 228 DEL2 Spielen auf dem Buckel.

Max Hops kehrt nach zwei Spielzeiten und einer DEL2 Meisterschaft in der Tasche von den Krefeld Pinguinen zum ESV Kaufbeuren zurück.

Der gebürtige Lindauer kam zur Saison 2017/2018 in den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren e.V. und schaffte von dort aus den Sprung in den DEL2 Kader der Joker. Nach einer starken Saison 2023/2024 mit 22 Scorerpunkten erfolgte der Wechsel zum jetzigen DEL-Aufsteiger nach Krefeld. Von dort hat der Mittelstürmer, der aber auch auf dem Außenpositionen eingesetzt werden kann, nun wieder den Weg zurück in die Wertachstadt gefunden.

Wie schon bei seinen ersten Auftritten im Joker Trikot, wird Max Hops auch in Zukunft wieder die Rückennummer 76 tragen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Max Hops: „Wir freuen uns sehr über seine Rückkehr nach Kaufbeuren. Mit Max Hops bekommen wir einen weiteren Spieler in unseren Kader, der den Verein gut kennt. Genauso kennen wir ihn bestens und wissen, was wir uns von ihm erhoffen dürfen und können. Er ist ein kreativer und technisch versierter Stürmer, der sowohl als Mittel- als auch als Außenstürmer gleichermaßen gut einsetzbar ist und unser Spiel auf jeden Fall bereichern wird.“

Max Hops über seine Rückkehr nach Kaufbeuren: „Die Gespräche mit Trainer Sebastian Buchwieser waren von Anfang an sehr überzeugend, und das Gesamtpaket hat gut gepasst. Zudem kenne ich den Verein und das Umfeld bereits aus meiner Zeit im Nachwuchs und meinen ersten Jahren als Profi. Der ESVK steht für Leidenschaft und ehrliches Eishockey, und genau das wollen wir auch auf dem Eis zeigen. Ich fühle mich im Allgäu sehr wohl und sehe großes Potenzial in der Mannschaft. Unser Ziel ist klar: Wir wollen erfolgreich spielen und den Fans attraktives Eishockey bieten.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Maximilian Hops @ Elite Prospects

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