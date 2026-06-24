Max Gimmel verstärkt weiterhin die ERSC-Abwehr

Amberg. (PM ERSC) Beim ERSC Amberg nimmt auch die Verteidigung für die kommende Saison zunehmend Formen an.

Mit der Vertragsverlängerung von Max Gimmel hat der Eishockey-Bayernligist aktuell nun fünf Akteure für den Defensivbereich im Kader.

Der 23-jährige gebürtige Marktredwitzer wurde bei den Selber Wölfen ausgebildet und absolvierte dort im Seniorenbereich 48 Oberligaspiele und 76 Partien in der DEL2. Eine schwerwiegende Verletzung bei einem Pflichtspiel zwang Gimmel zu einer längeren Pause ehe er im letzten Jahr in der Selber 1b-Vertretung aufs Eis zurückkehrte. Kurz vor dem Jahreswechsel stieg er dann beim ERSC ins Training ein und war ab Januar 2026 fest bei den Wild Lions im Team, wo er sich rasch integrierte und seine Stärken dann auch zum Ende der Hauptrunde und abschließend in der Abstiegsrunde in zwölf Begegnungen ausspielen konnte. Mit seinen körperlichen Vorteilen (194 cm, 90 kg), Ruhe und Übersicht im Spiel lieferte er ebenfalls mitentscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Wild Lions.

„Nach meinem Wechsel kurz vor Beginn der Abstiegsrunde habe ich mich sofort sehr wohl in Amberg gefühlt, habe von Beginn an auch viel Eiszeit bekommen und endlich wieder Spaß am Eishockey gehabt“, bekennt der Verteidiger. Gimmel weiter: „Nach ein paar Gesprächen mit den Verantwortlichen beim ERSC war mir klar, dass meine persönlichen Ziele mit denen des Vereins übereinstimmen und hoffentlich eine erfolgreiche Saison gespielt werden kann“.

Auch der Sportliche Leiter der Wild Lions freut sich über diese Personalie: „Max konnte als Neuzugang direkt überzeugen. Er zeigt ein sehr solides Abwehrverhalten und hat eine gute Spielübersicht. Für uns war schnell klar, dass wir Max auch in der neuen Saison gerne in unserem Kader haben wollen“, erklärt Chris Spanger.

Max Gimmel wird weiter das Trikot mit der Nummer 53 tragen.#



Seine Karriere in Zahlen

Source: Max Gimmel @ Elite Prospects

308 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro