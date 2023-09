Max Droick auch nÃ¤chste Saison in Herford

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt seine nächste Vertragsverlängerung bekannt. Verteidiger Max Droick wird auch in der kommenden Saison bei...

Artikel anhören Artikel anhören

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt seine nächste Vertragsverlängerung bekannt.

Verteidiger Max Droick wird auch in der kommenden Saison bei den Ice Dragons bleiben und geht in seine zweite aufeinanderfolgende Saison für die Ostwestfalen.

Bereits in der Spielzeit 19/20 war Droick für den HEV aktiv, bevor ihn der Weg zunächst über Diez-Limburg und die Harzer Falken Braunlage im vergangenen Sommer erneut in die Werrestadt führte. In 47 Saisoneinsätzen erzielte er selbst einen Treffer und legte zudem für vier weitere Tore auf.

„Unsere vergangene Saison war schon sehr durchwachsen. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Als Team sind wir sehr gut zusammengerückt und so hat das alles sehr viel Spaß gemacht. Wir wollen nächstes Jahr so weit wie möglich oben mitspielen und wollen irgendwie in die PlayOffs. Ich selbst fühle mich in Herford sehr wohl und werde wieder mein Bestes geben. Ich freue mich auch schon wieder auf unsere Fans, die uns in guten und schlechteren Zeiten immer super unterstützt haben“, so Max Droick.

Die Fans und der Herforder Eishockey Verein dürfen sich ihrerseits auf den Verteidiger mit der Rückennummer 66, der im Übrigen am Tag der Kadernews seinen 24. Geburtstag feiert, freuen.

Gleb Berezovskij geht in Herford in die nächste Saison

Siebte Spielzeit bei den Ice Dragons

Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit dem Verbleib von Gleb Berezovskij seine nächste Personalie für die Spielzeit 23/24. Der inzwischen 26jährige Stürmer geht somit bereits in seine siebte Saison bei den Ice Dragons, nachdem er 2017 aus Rostock nach Ostwestfalen gewechselt und lediglich 2020 für kurze Zeit in Diez-Limburg aktiv war.

Gleb Berezovskij zeigte in der vergangenen Saison eine sehr starke Leistung und zählte mit seinen 12 Treffern und 28 Torvorlagen aus 49 Spielen zu den Akteuren, die sich sehr positiv in Szene setzten. Nicht nur seine Scorerwerte auch seine Spielweise machten ihn zu einem äußerst wertvollen Spieler der vergangenen Eiszeit.

„Ich persönlich möchte gerne da anknüpfen und weitermachen, wo ich letzte Saison mit meiner Leistung aufgehört habe. Mit der Mannschaft wollen wir etwas draufpacken und mindestens die PrePlayOffs erreichen. Da ich nun schon länger in Herford bin, fühle ich mich hier auch sehr heimisch. Die Fans tragen da natürlich sehr zu bei, dass man sich hier wohlfühlt und ich hoffe, dass diese Unterstützung auch in Zukunft so gut bleibt“, freut sich Gleb Berezovskij bereits auf die kommende Eiszeit.

Beim Herforder Eishockey Verein ist man froh, dass Gleb Berezovskij weiterhin das Trikot der Ice Dragons tragen wird, und mit den HEV-Fans hofft man auf eine ähnlich starke Saison des Herforder Stürmers.