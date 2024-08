Max Brittig will sich einen Platz im Ratinger Team erarbeiten!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 27- jährigen Max Brittig, der vom Ligakonkurrenten Neusser EV zu den Ice Aliens wechselt, kann das Team vom...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 27- jährigen Max Brittig, der vom Ligakonkurrenten Neusser EV zu den Ice Aliens wechselt, kann das Team vom Ratinger Sandbach einen weiteren Neuzugang verzeichnen.

Max ist 1,78 m groß und wiegt 98 kg. Der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Christian Brittig hat nach einer langen Eishockeypause in der letzten Spielzeit beim Neusser EV wieder die erste Saison im Senioreneishockey absolviert. Hierbei gelangen ihm in 15 Spielen 7 Scorerpunkte (2 Tore und 5 Vorlagen). Er kann sowohl Außenstürmer als auch Verteidiger spielen, ist bei den Ice Aliens aber für die Abteilung Offensive vorgesehen.

Cheftrainer Frank Gentges setzt trotz der langen Pause auf den Ehrgeiz des zukünftigen Angreifers: „Max hat letzte Saison nach 7 Jahren Pause wieder mit dem Eishockey begonnen und in Neuss gespielt. Er hat uns kontaktiert und ist absolut gewillt, sich einen Platz in unserem Team zu erarbeiten. 7 Jahre Auszeit ist eine brutal lange Zeit, aber bei ihm gehe ich von einem extrem hohen Willen und Ehrgeiz aus. Wir geben ihm die Chance, sich zu beweisen und dann schauen wir von Tag zu Tag, ob und wie er den Anschluss findet und schlussendlich müssen wir dann entscheiden, in welcher Form er dem Team helfen kann.“

Max Brittig bekommt in der nächsten Saison bei den Ice Aliens die Rückennummer 19.